Nezleyi taklit eden koronavirüse dikkat! Sakın hafife almayın
Son günlerde koronavirüs teşhisi konanların büyük kısmında nezle belirtileri görülüyor. Ancak uzmanlar "Hastalığın nezle gibi seyrettiği algısı yanlış, çünkü COVID-19 öldürüyor." diyerek uayrıyor. Öte yandan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 3 oldu.
Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.
ARTIK DAHA AĞIR
Prof. Dr. Levent Akın: COVID-19 nezle-grip benzeri semptomlar gösterebilir. Zamanla semptomlarında değişim de olabilir. Şu an korona çok yaygın biçimde, benzer hızlarla hastalık meydana getiriyor. Ağırlaşma süresi hızlandı. Ölümlerde artış da mevcut. Güney Afrika mutantında da artış var. Bunun sayısının artması önlemleri daha dikkatli almamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu mutantta aşıya karşı direnç de var. COVID-19 pandemisi tüm yakıcılığıyla devam ediyor. Bulaş riski de arttı. Sırası gelen vatandaşlar beklemeden aşı olmalı.
GENÇLERE DİKKAT
Prof. Dr. İsmail Balık: Şu anda COVID-19 belirtileri nedeniyle hastalığın nezle gibi seyrettiği algısı var. Ancak İngiliz varyantının daha az hastalık yaptığı, daha az ölüme neden olduğunu söylemek mümkün değil. Çocuklarda ve gençlerde artış var. Dolayısıyla 'Hastalık nezle belirtisi gösteriyor. O zaman normalleşme başlayacak' algısı yanlış. Semptomlar nezle-grip benzeri olsa bile unutmayalım bu hastalık öldürüyor."