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Ne yiyin ne de yedirin, hepsi zehir listesinde! Hepimiz tavuk sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

30.10.2020 08:43 - Son Güncelleme: 30.10.2020 08:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





