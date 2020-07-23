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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Yumurta alırken rengine değil, buna bakın! Üzerinde...
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Yumurta alırken rengine değil, buna bakın! Üzerinde...
Yumurta başta kahvaltı olmak üzere sofralarımızın ve yemeklerimizin vazgeçilmez parçalarından biri. Yumurta, besinler içerisinde en kaliteli proteini bünyesinde bulunduran, A, D, E ve B grubu vitaminler başta olmak üzre birçok faydalı vitamin içeren önemli bir besin kaynağıdır. Yumurtanın saymakla bitmeyen faydaları dışında bilmediğimiz birçok özelliği daha var. Kanserden fazla kiloya birçok probleme çözüm olan yumurta konusunda dikkat etmemiz gereken noktalar var. En çok hassas olduğumuz nokta iye doğallığı hususu. Peki, doğal yumurta nedir? Doğal yumurtanın rengi nasıl olur?
23.07.2020 09:31
- Son Güncelleme: 23.07.2020 09:31
İzmir Bornava'da doğal ve organik ürünlerin satıldığı bir çiftliğin işletmeciliğini yapan Bilge Altınmakas Özgenoğlu, vatandaşların organik ve doğal yumurta almak istediği zaman kahverengi yumurtayı satın aldıklarını ancak bu tercihin yanlış olduğunu ifade etti.
Yumurtanın satın alınırken rengine değil, ambalajı üzerinde yazan sertifikasyon numarasına bakılarak satın alınması gerektiğini ifade eden Özgenoğlu, "Vatandaş, organik yumurta satın almak istediği zaman kahverengi yumurtaya yöneliyor.
Kahverengi yumurtayı köy yumurtası olarak gördüğü için sağlıklı yumurta olarak düşünüyor, beyaz yumurtayı ise daha sağlıksız olarak düşünüyor.
Yumurtanın organik olduğu anlaşılır?
Yumurtanın rengine bakarak organiktir veya değildir algısı yanlıştır. Dikkat edilmesi gereken şey; yumurtanın rengi değil, ambalaj üzerinde yer alan 0, 1, 2 ve 3 numaralarıdır.
Bu numaralar yumurtanın yetiştirilme metotlarıdır. Ambalaj üzerinde 0 değeri var ise tavuğun organik yem ile beslendiğini ve yumurtanın organik olduğu anlaşılır.