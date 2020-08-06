Haberler Galeri Sağlık Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve yumurta kabuklarını çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve yumurta kabuklarını çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

Soğan, karpuz, çilek, sarımsak, muz, yumurta... Hepsi sofralarımızın, öğünlerimizin olmazsa olmazları. Onlar aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Peki pek çoğunun faydasının kabuğunda olduğunu söylesek. Sebze ve meyveleri tükettikten sonra çöp haline getiriyoruz. Farkında değiliz ama vücut sağlığından, diş temizliğine kadar pek çok işe yarıyorlar. Hem israfı önlemek hem de elimizdekilerin kıymetini bilmek adını meyve ve sebzelerin kabuklarından nasıl faydalanacağımızı derledik.

06.08.2020 09:31 - Son Güncelleme: 06.08.2020 09:31
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve yumurta kabuklarını çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

YUMURTA KABUKLARI
Kalsiyum eksikliğini yumurta kabuklarından alabilirsiniz. Çünkü yumurta kabukları mineral açısından zengindir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve yumurta kabuklarını çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

Bunun için yumurta kabuklarını smoothie'nize ya da yemeklere ekleyebilirsiniz. İçinde karışan yumurta kabukları kalsiyum tozuna dönüşecektir.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve yumurta kabuklarını çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

KARPUZ KABUKLARI
Karpuz yazın birçok insan tarafından tüketilen ve sevilen bir meyvedir. Ancak karpuzu doğrarkenkabuklarını maalesef çöpe atıyoruz. Kabukların tat ve dokusu salatalığa çok benzediği söylenir.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve yumurta kabuklarını çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

Karpuz kabuklarını çöpe atmak yerine onlardan turşu yapabilir ya da atıştırmalık olarak da yiyebilirsiniz.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve yumurta kabuklarını çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

KARNABAHAR YAPRAKLARI
Karnabaharı temizlerken birçok kişi yapraklarından ayırıyor ve kullanmıyor. Ancak karnabahar yaprakları yüksek miktarda mineral, beta karoten, demir ve kalsiyum kaynağıdır.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor, bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor, bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...