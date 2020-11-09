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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Gece bu besinleri yiyenler kilo almıyor...

Kalorisiz yiyecek ne yazık ki yok... Dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Diğer bir merakımız da geceleri yendiğinde kilo aldırmayacak besinler. Gece geç saatlerde çoğu zaman başlayan karın gurultularının önlenmesi için hem kilo aldırmayan hem de lezzetli bir şey arıyoruz hepimiz. Peki gece yendiğinde kilo aldırmayacak besinler hangileri? İşte sizin için gece yeseniz bile kilo aldırmayan sağlıklı besinler.

09.11.2020 08:32 - Son Güncelleme: 09.11.2020 08:32
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Gece bu besinleri yiyenler kilo almıyor...

Yumurtalar esansiyel amino asitler içeren protein kaynağıdır ve yediğiniz an hızlı bir şekilde tok hissettirir. Gece acıktığınız da en iyi seçim haşlanmış yumurta olacaktır.

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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Gece bu besinleri yiyenler kilo almıyor...

Omletler veya çırpılmış yumurtalar da iyi bir akşam yemeği seçeneğidir. Ancak pişirirken minimum yağ seviyesinde tutmaya özen gösterin ya da hiç yağ eklemeyin. Sebzeleri kullanarak harika bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Gece bu besinleri yiyenler kilo almıyor...

PEYNİR VE ÜZÜM
Peynirin küçük bir kısmı sadece yaklaşık 100 kaloridir. Ancak içinde bulunan triptofan ve süt proteini kazein sizi mutlu hissettirecektir ve fayda sağlayacaktır.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Gece bu besinleri yiyenler kilo almıyor...

Özellikle yatmadan önce peynir tüketmeniz kas sağlığınızı koruyacaktır. Yanında ise melatonin bakımından zengin olan birkaç üzüm yiyerek, uykunuzu daha verimli hale getirebilirsiniz.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Gece bu besinleri yiyenler kilo almıyor...

TAVUK YERİNE HİNDİ TERCİH EDİN
Gece yatmadan önce daha ağır bir yemek tercih edecekseniz, gerçek bir triptofan ve protein bakımından oldukça sağlıklı olan hindi eti tüketebilirsiniz. Tavuk eti yerine hindi eti yemeniz sindirimi kolaylaştıracaktır.

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