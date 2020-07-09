Meğer genç ve sağlıklı kalmanın formülü oymuş! Bunları yiyen dinç kalıyor...
Vücudumuz için gerekli vitamin, mineral, protein gibi unsurların çoğunu besinlerden alıyoruz. Ayrıca fazla kilolu olmamak, belli standartlar çerçevesi içerisinde kilomuzu korumak sağlığımız için oldukça önemli. Tabi yemek, içmek demek sadece kilo alıp vermek değil aynı zamanda vücudumuza aldığımı vitaminler demek. Bunların tümü bizlerin sağlıklı bir hayat sürmesi için olmazsa olmaz. Sağlık yaşam ise bu beslenme planı sonunda genç ve dinç kalmak anlamına geliyor. Her daim genç kalmanın yolu beslenmenizde yapacağınız değişikliklerden ve beslenmenize ekleyeceğiniz bazı besinlerden geçiyor. Peki bunun için doğru beslenme nasıl olmalı? İşte öneriler.
09.07.2020 17:44
- Son Güncelleme: 09.07.2020 17:44
Rengarenk beslenin
Yaş ilerledikçe vücutta bazı değişiklikler gözlemlenir. Bağırsak enzimlerinde ve emiliminde bazı azalmalarda olduğu için öğün sayıları ve öğünlerde tüketilen besinlerin verimliliği ve kalitesi çok önemlidir. Vücudun ihtiyacı olan tüm besin ögelerini tek çeşit beslenme ile sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle beslenmenin çeşitliliği çok önemlidir.
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