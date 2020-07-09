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Meğer genç ve sağlıklı kalmanın formülü oymuş! Bunları yiyen dinç kalıyor...

Vücudumuz için gerekli vitamin, mineral, protein gibi unsurların çoğunu besinlerden alıyoruz. Ayrıca fazla kilolu olmamak, belli standartlar çerçevesi içerisinde kilomuzu korumak sağlığımız için oldukça önemli. Tabi yemek, içmek demek sadece kilo alıp vermek değil aynı zamanda vücudumuza aldığımı vitaminler demek. Bunların tümü bizlerin sağlıklı bir hayat sürmesi için olmazsa olmaz. Sağlık yaşam ise bu beslenme planı sonunda genç ve dinç kalmak anlamına geliyor. Her daim genç kalmanın yolu beslenmenizde yapacağınız değişikliklerden ve beslenmenize ekleyeceğiniz bazı besinlerden geçiyor. Peki bunun için doğru beslenme nasıl olmalı? İşte öneriler.

09.07.2020 17:44 - Son Güncelleme: 09.07.2020 17:44
Meğer genç ve sağlıklı kalmanın formülü oymuş! Bunları yiyen dinç kalıyor...

İşte size her daim genç ve dinç kalmanızı sağlayacak o besinlerin ve beslenme alışkanlıkları.

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Meğer genç ve sağlıklı kalmanın formülü oymuş! Bunları yiyen dinç kalıyor...

Yaşlanma karşıtı 3 öneri

Suyu yeterli tüketin
Yaş ilerledikçe vücudun su oranı azalmaktadır. Çay, kahve, asitli içecekler, hazır meyve sularının tüketimi kontrol altına alınmalıdır. Çay, kahve gibi diüretik sıvılar tüketildiği zaman su tüketiminin arttırılması gerekmektedir.

Meğer genç ve sağlıklı kalmanın formülü oymuş! Bunları yiyen dinç kalıyor...

Yeterli suyun tüketilmesi böbrek fonksiyonlarının normal bir şekilde sürdürülebilmesi, idrar yolları enfeksiyonlarının önlenebilmesi, kabızlığın önlenebilmesi, metabolizmanın işlevlerini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmesi için önemlidir.

Meğer genç ve sağlıklı kalmanın formülü oymuş! Bunları yiyen dinç kalıyor...

Posa kaynaklarını tüketin
Diyetinizin içeriği posadan zengin olmalıdır. Kuru baklagiller, tam buğday ekmekleri ve tahıllar, sebze ve meyvelerin posa içeriği yüksektir. Posa, şeker hastalığı, kanser, koroner kalp hastalığını önleyici ve tedavi edici özelliktedir.

Meğer genç ve sağlıklı kalmanın formülü oymuş! Bunları yiyen dinç kalıyor...

Rengarenk beslenin
Yaş ilerledikçe vücutta bazı değişiklikler gözlemlenir. Bağırsak enzimlerinde ve emiliminde bazı azalmalarda olduğu için öğün sayıları ve öğünlerde tüketilen besinlerin verimliliği ve kalitesi çok önemlidir. Vücudun ihtiyacı olan tüm besin ögelerini tek çeşit beslenme ile sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle beslenmenin çeşitliliği çok önemlidir.

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