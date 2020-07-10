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Bilim insanlarından ilginç keşif! Kelliğin merhemi bulundu, hem de bakın ne...

Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda dökülen geleceği kellik olan saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile başa çıkmaya çalışıyor. Kozmetik ürünleri, düzenli uygulanan bakımlar bir yana işin altın anahtarı doğal yollardan geçiyor. Öte yandan bilim insanlarının yeni keşfi hayli şaşırtan cinsten. Çünkü kelliğin devası bakın nereden geçiyor.

10.07.2020 09:00 - Son Güncelleme: 10.07.2020 09:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





