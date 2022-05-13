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İktidarsızlık bu karışımla bitiyor cinsel gücü güç katıyor! Elimizin altındaki mucize sadece bal ve tarçın yeter

Bazen bazı dertlerin devası hiç ummadığımız bir yerden gelebilir. Mesela buzdolabından... Çoğu zaman dillendirmekte güçlük çekilen cinsel hayattaki sıkıntılar giderek hayatın her alanına sirayet etmeye başlar. Bir şeyler yolunda gitmemeye başladığında önce sağlığınız ve beslenmenize ikkat etmekte fayda var. Bu basit bal-tarçın karışımı size büyük bir fayda sağlayabilir.

13.05.2022 10:58 - Son Güncelleme: 13.05.2022 11:13
İktidarsızlık bu karışımla bitiyor cinsel gücü güç katıyor! Elimizin altındaki mucize sadece bal ve tarçın yeter

Yorgunluk, stres ve moral bozukluğu vücudu baştan sona etkileyen unsurların başında geliyor. Ancak bunun dışında uykunuzu yeteri kadar alamıyorsanız, yıpratıcı bir yaşam tarzınız varsa ve kötü besleniyorsanız performansınız da zaman içinde düşmeye başlayacaktır.

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İktidarsızlık bu karışımla bitiyor cinsel gücü güç katıyor! Elimizin altındaki mucize sadece bal ve tarçın yeter

Bunların hepsi, her şeyi olduğu gibi yatak odasını da etkiliyor. Cinsel hayatınızda bir şeyler kötü gitmeye başladıysa öncelikle kendinizi gözden geçirmelisiniz. Bu durumda cinsel hayatınızı yeniden yükselişe geçirecek alternatif tıbbın önerilerini deneyebilirsiniz. Mesela, bal ve tarçın ikilisini karıştırıp yemeye ne dersiniz. Doğanın en faydalı iki besini olan bal ve tarçın karşımı cinsel hayatınızı yeniden yükselişe geçirecek.

İktidarsızlık bu karışımla bitiyor cinsel gücü güç katıyor! Elimizin altındaki mucize sadece bal ve tarçın yeter

KANSER, KALP HASTALIKLARI, KOLESTEROL...

Adeta doğal bir ilaç görevi gören bal ve tarçın karışımı, kanserden kilo vermeye, kalp hastalıklarından kolesterole, soğuk algınlığından cilt enfeksiyonlarına kadar birçok sağlık problemine iyi geliyor.

Tarçınlı balın en önemli faydası ise bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve birçok virüsle savaşması olarak biliniyor.

İktidarsızlık bu karışımla bitiyor cinsel gücü güç katıyor! Elimizin altındaki mucize sadece bal ve tarçın yeter

Peki bal ve tarçın karışımı ne işe yarar, nasıl hazırlanır? İşte her gün bir kaşık tarçın ve bal karışımı yemenin faydalarını sizler için derledik.

İktidarsızlık bu karışımla bitiyor cinsel gücü güç katıyor! Elimizin altındaki mucize sadece bal ve tarçın yeter

BAL TARÇIN KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Bal dolu kavanozun içerisine 3 yemek kaşığı tarçın tozu ekleyip iyice karıştırın.
Koyu bir renk alan karışımı, hava almayan bir kavanoza koyup ağzını kapatın.
Serin ve rutubetsiz bir yere koyun.
Bu karışımı günde bir kez bir kaşık olacak şekilde tüketin.

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