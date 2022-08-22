Masum gözüken bu besinleri yiyerek diyabet olabilirsiniz! İşte tehlike saçan o gıdalar...
Sağlıklı diye yediğiniz besinler bazen sizi şaşırtabilir. Beslenme sisteminin kan şekeri oranını nasıl etkilediğinin farkında olmak oldukça önemli bir konudur. Özellikle tip 2 diyabet gibi rahatsızlıklara sahip olan hastalar için oldukça önemlidir. Bu nedenle yenilen yiyeceklerin şeker miktarına dikkat etmek ve sağlıklı olduğundan emin olmak büyük derecede önem taşır. Birçok insan, yüksek kan şekeri seviyesine sahip olsa da sağlıklı olarak bilinen ve kabul edilen yiyecekleri sıklıkla tüketiyor. Bu durumda diyabet rahatsızlığına yakalanma riski de oldukça artıyor.
Sağlıklı diye yediğiniz besinler bazen sizi şaşırtabilir. Beslenme sisteminin kan şekeri oranını nasıl etkilediğinin farkında olmak oldukça önemli bir konudur. Özellikle tip 2 diyabet gibi rahatsızlıklara sahip olan hastalar için oldukça önemlidir. Birçok insan, yüksek kan şekeri seviyesine sahip olsa da sağlıklı olarak bilinen ve kabul edilen yiyecekleri sıklıkla tüketiyor.
Tip 2 diyabet rahatsızlığı kan şekeri seviyelerinin oldukça yükselmesine neden olabilen kronik bir hastalık durumudur. Nüfusun çok büyük bir bölümünü etkileyen bu hastalık türü, ilerleyen dönemlerde birçok rahatsızlığında zemini oluyor. Zamanla, yüksek kan şekeri seviyesi, iç organlara zarar vererek kalp krizi ve felç risklerini büyük oranda arttırmaya sebep oluyor. Sağlıklı olarak günlük tercih ettiğiniz besinlere dikkat etmeniz çok önemlidir.
KAN ŞEKERİ SEVİYELERİ NASIL DENGEDE TUTULMALIDIR?
Diyabet rahatsızlığının sizin için tehlikeli olmaması için doğru bir beslenme sistemine dahil olmak gerekir. Aynı zamanda neleri tüketmeniz gerektiği konusunda da bilinçli olmak, büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı olarak bilinen bazı gıdalar, kan şekerinizi büyük oranda olumsuz etkileyebilmektedir. Tip 2 diyabet rahatsızlığı etkili bir şekilde yönetebilmek için şeker, yağ ve tuz alımı konusunda dikkatli olunması gerekir. Glisemik indeksi yüksek olan besinlerden kaçınmak da büyük önem taşımaktadır. Şekerli ya da nişasta oranı yüksek bir besin tüketimi yaparsanız kan şekeriniz yükselecektir. Aynı zamanda bu maddeleri içeren besinler vücudunuzdaki kan şekeri seviyesini hızlı bir şekilde yükselecektir.
Kan şekerini bir anda yükseltebilecek olan yiyecekler; patates, üzüm, meyve suları, kuru meyveler. Üzüm, her ne kadar sağlıklı bir meyve olarak kabul edilse de; normalden fazla yemek, kan şekeri seviyesinde ani artışa neden olabilecektir. Uzman doktorlar, üzüm çekirdeğinin kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olduğunu belirtir. Ancak tek bir üzümün yaklaşık 1 gram karbonhidrat içermesi kan şekeri seviyesini yükselttiğini belirtiyor.
TUZ KULLANIMINI SINIRLANDIRIN
Pek çok kişi sağlığını korumanın en önemli yollarından birinin tuz tüketimini sınırlandırmak olduğunun farkında değildir. Tuz yemeğe lezzet katar ve aynı zamanda vücudun bir noktaya kadar ihtiyacı vardır ancak aşırı tüketimi böbreklerin sağlığını bozulmasına yol açabilir.