Masum gözüken bu besinleri yiyerek diyabet olabilirsiniz! İşte tehlike saçan o gıdalar...

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİ NASIL DENGEDE TUTULMALIDIR?



Diyabet rahatsızlığının sizin için tehlikeli olmaması için doğru bir beslenme sistemine dahil olmak gerekir. Aynı zamanda neleri tüketmeniz gerektiği konusunda da bilinçli olmak, büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı olarak bilinen bazı gıdalar, kan şekerinizi büyük oranda olumsuz etkileyebilmektedir. Tip 2 diyabet rahatsızlığı etkili bir şekilde yönetebilmek için şeker, yağ ve tuz alımı konusunda dikkatli olunması gerekir. Glisemik indeksi yüksek olan besinlerden kaçınmak da büyük önem taşımaktadır. Şekerli ya da nişasta oranı yüksek bir besin tüketimi yaparsanız kan şekeriniz yükselecektir. Aynı zamanda bu maddeleri içeren besinler vücudunuzdaki kan şekeri seviyesini hızlı bir şekilde yükselecektir.