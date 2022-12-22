Bu görüntüleri gören bir daha klozetin kapağını açık bırakamaz! Sifonu çekince olanlara inanamayacaksınız!

İSHAL VE KUSMAYA NEDEN OLUYOR

Aerosollerin her tarafa saçıldığı, ishal ve kusmaya neden olabilen bulaşıcı virüsler olan E. coli veya norovirüsler gibi patojenleri yayabildikleri için önemli bir sağlık sorunu oluşturabileceği ifade edildi. Ayrıca bu patojenler bir klozet içinde asılı kalarak potansiyel olarak birden fazla kullanıcıyı etkilemektedir.