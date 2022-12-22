Bu görüntüleri gören bir daha klozetin kapağını açık bırakamaz! Sifonu çekince olanlara inanamayacaksınız!
Bir mühendis ekibi, tuvaletlerde görünmeyen tehlikeyi ortaya koydu. Klozetlerin aerosol haline getirilmiş su ve atık damlacıkları nasıl etrafa yaydığını görenler gözlerine inanamadı.
Tuvalette sifon çekildiğinde ortaya çıkan görüntüler vatandaşları şoke etti. Kamera kaydına alınan sifonun çekiliş anını görenler 'Bir daha asla kapağı kapatmadan sifon çekmem' gibi yorumlarda bulundu. Uzmanlar tarafından da sık sık yapılan uyarılar arasında klozetin kapağının kapalı tutularak sifonun çekilmesi gerektiği belirtiliyor. Aksi takdirde ortaya saçılan mikroplar kağıt havlunuzdan diş fırçanıza kadar yayılabilir.
İSHAL VE KUSMAYA NEDEN OLUYOR
Aerosollerin her tarafa saçıldığı, ishal ve kusmaya neden olabilen bulaşıcı virüsler olan E. coli veya norovirüsler gibi patojenleri yayabildikleri için önemli bir sağlık sorunu oluşturabileceği ifade edildi. Ayrıca bu patojenler bir klozet içinde asılı kalarak potansiyel olarak birden fazla kullanıcıyı etkilemektedir.