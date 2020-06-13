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Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Kurallar değişti

Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerleriyle ilgili alınması gereken yeni corona virüs kurallarını belirledi. Peki yeni kurallara göre kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde neler değişecek? İşte detaylar.

13.06.2020 08:44 - Son Güncelleme: 13.06.2020 08:44
Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Kurallar değişti

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberde toplantıların, temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

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Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Kurallar değişti

Milliyet'in haberine göre iş yerlerinde düzenlenen toplantılarda corona virüse karşı mümkünse doğal havalandırması olan odalar tercih edilecek.

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Kurallar değişti

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, klima ve vantilatör kullanılmayacak.

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Kurallar değişti

Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip, içilmeyecek. Toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulacak, toplantının uzaması durumunda ara verilecek ve pencereler açılarak ortam havalandırılacak.

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Kurallar değişti

Toplantı salonlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve salonlar düzenli şekilde havalandırılacak.

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