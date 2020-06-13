Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Kurallar değişti
Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerleriyle ilgili alınması gereken yeni corona virüs kurallarını belirledi. Peki yeni kurallara göre kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde neler değişecek? İşte detaylar.
13.06.2020 08:44
- Son Güncelleme: 13.06.2020 08:44
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberde toplantıların, temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılacağı belirtildi.
Milliyet'in haberine göre iş yerlerinde düzenlenen toplantılarda corona virüse karşı mümkünse doğal havalandırması olan odalar tercih edilecek.
Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, klima ve vantilatör kullanılmayacak.
Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip, içilmeyecek. Toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulacak, toplantının uzaması durumunda ara verilecek ve pencereler açılarak ortam havalandırılacak.
Toplantı salonlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve salonlar düzenli şekilde havalandırılacak.