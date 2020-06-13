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Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Kurallar değişti

Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerleriyle ilgili alınması gereken yeni corona virüs kurallarını belirledi. Peki yeni kurallara göre kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde neler değişecek? İşte detaylar.

13.06.2020 08:44 - Son Güncelleme: 13.06.2020 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





