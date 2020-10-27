Ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yanılıyoruz, günbegün zehirliyor...

PİRİNÇ PATLAĞI

Pirinç patlağı kalorisi düşük olduğu için genellikle diyetlerde veya açlığı bastırmak için birçok kişi tarafından tüketiliyor. Ancak kalorisi düşük olsa da yine de işlenmiş gıdalar grubunda yer alıyor. Bu da vitamin ve minerallerden yoksun olduğunu gösteriyor.