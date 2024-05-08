Kırışıklık, cilt lekeleri ve akneleriniz mi var? İşte bu formüller tam size göre: Bu besinleri tüketmeyi sakın ihmal etmeyin!

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Cildimiz en büyük organımız ve iç ve dış patojenlere karşı koruyan anatomik bir bariyerdir. Cilt; kan akışının dengelenmesine yardımcı olarak vücut ısısını korur; sıvı kaybını azaltmak için nispeten kuru ve yarı geçirimsiz koruyucu bir duvar görevi görür. Dahası cilt, lipitler ve su için bir depolama merkezidir ve oksijen, nitrojen ve karbondioksit geçişlerini sağlayan bir solunum organıdır.

Bu nedenle cildimizi sağlıklı kılmak ve hak ettiği güzelliğe kavuşturmak için altın değerinde uzman önerileri derledik.