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Kimse bilmiyor! 22 küp şeker yeseniz daha iyi! Sakın bu zehri tüketmeyin... Canan Karatay'dan korkutan uyarı!

Prof. Dr. Canan Karatay'ın beyaz şekerle ilgili uyarıları devam ediyor. Şekerin vücuda alındığında tehlikeli bir zehre dönüştüğünü açıklayan Karatay, aynı zamanda ekmek tüketenlere de uyarıda bulundu.

takvim.com.tr
05.02.2023 13:15 - Son Güncelleme: 05.02.2023 13:16
Canan Karatay’dan korkutan uyarı! Kimse bilmiyor! 22 küp şeker yeseniz daha iyi! Sakın bu zehri tüketmeyin...

Prof.Dr. Canan Karatay, şekerin vücuda alındığında zehre dönüştüğünü belirtirken özellikle içeceklerle ilgili uyarıda bulundu. Karatay, "22 kesme şeker gücünde" diye anlattı. Diyet listelerinde yer alan büyük yanlışlar hakkında uyaran Karatay özellikle bu besinin tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Çok sık tüketilen bir gıda ürününün vücuda alındığında zehre dönüştüğünü söyleyerek özellikle şeker hastalarına seslendi. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Canan Karatay’dan korkutan uyarı! Kimse bilmiyor! 22 küp şeker yeseniz daha iyi! Sakın bu zehri tüketmeyin...

EKMEĞİ UNUTUN

Canan Karatay, "Bugün maalesef şeker hastalarına verilen listelerde 8-10 dilim ekmek var. Ondan sonra şeker hastalığı iyileşmez deniliyor. Şeker hastalığı ailede varsa dahi, o ailenin beslenmesine bağlıdır, yanlış beslenmesine bağlıdır. Kesinlikle genetik değildir. Şeker hastalığı da, kanser de iyileşir. Hiçbiri genetik değildir" dedi.

Canan Karatay’dan korkutan uyarı! Kimse bilmiyor! 22 küp şeker yeseniz daha iyi! Sakın bu zehri tüketmeyin...

İÇİNDE 22 KÜP ŞEKER VAR

Aynı zamanda bir bardak şekerli içeceğin içerisinde 22 adet küp şeker bulunduğunu da dile getiren Karatay, şekerli tüm içeceklerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Canan Karatay’dan korkutan uyarı! Kimse bilmiyor! 22 küp şeker yeseniz daha iyi! Sakın bu zehri tüketmeyin...

ŞEKER HASTASI OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

Diyabet hastalığı, bireylerde kendini üç temel belirti ile gösterir. Bunlar normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve tatlılık hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği olarak sıralanabilir.

Canan Karatay’dan korkutan uyarı! Kimse bilmiyor! 22 küp şeker yeseniz daha iyi! Sakın bu zehri tüketmeyin...

ŞEKER BAŞLANGICI NEDİR?

Normal bir bireyde kan şekeri 2 saatlik süre zarfı sonunda 140 mg/dl'nin altındadır. 2.saat kan şekeri 140 ila 199 mg/dl arasında seyrediyorsa gizli şeker, 200mg/dl üstünde değer alıyorsa şeker hastalığı tanısı konur.

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