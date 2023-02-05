Kimse bilmiyor! 22 küp şeker yeseniz daha iyi! Sakın bu zehri tüketmeyin... Canan Karatay'dan korkutan uyarı!

ŞEKER HASTASI OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

Diyabet hastalığı, bireylerde kendini üç temel belirti ile gösterir. Bunlar normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve tatlılık hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği olarak sıralanabilir.