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Keşke başka bir şey dileseydiniz! Oturarak kilo vermek artık mümkün! Metabolizmayı makineye çeviriyor! Yağları cayır cayır yakıyor...

Oturarak kilo vermenin sihirli formülü bulunu Tüm gün oturuyorum hareket etmeye vaktim kalmıyor diyorsanız artık bu yöntemle çözümü çok kolay. Bu hareketi yaparak metabolizmanızı makine gibi çalıştırabilirsiniz. Kilo vermek isteyenler ama ne yapsa da zayıflamayan birçok insan vardır. Ama tek bir hareket ile masa başında oturduğunuz yerde bile kilo vermeniz artık mümkün. İşte detaylar...

takvim.com.tr
25.10.2022 12:15 - Son Güncelleme: 25.10.2022 12:15
Keşke başka bir şey dileseydiniz! Oturarak kilo vermek artık mümkün! Metabolizmayı makineye çeviriyor! Yağları cayır cayır yakıyor...

Masa başı iş yapan çoğu insan gün boyu hareketsiz kalmaktan şikayetçi. Peki, size oturarak kilo verebileceğinizi söyleesek. İşte o sihirli yöntem...

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Keşke başka bir şey dileseydiniz! Oturarak kilo vermek artık mümkün! Metabolizmayı makineye çeviriyor! Yağları cayır cayır yakıyor...

Masa başında çalışmak sağlığı ciddi anlamda hastalıklara yol açmaya başladı. Çoğu araştırmacı bu duruma bir çözüm bulabilmek adına araştırmalar yapıyor. Artık masa başında çalışanlar bu hareketi yaparak çok daha sağlıklı ve enerjik hissedecek.

Keşke başka bir şey dileseydiniz! Oturarak kilo vermek artık mümkün! Metabolizmayı makineye çeviriyor! Yağları cayır cayır yakıyor...

ÇÖZÜM SOLEUS ŞINAVI

Toplam 25 katılımcının katılması ile birlikte hareket deneyi gerçekleştirilmeye başlandı. Rahat bir oturma pozisyonuna insanlar getirilerek soleus şınavları yapmaları sağlanmaya başlandı. Bu hareket kan şekeri dalgalanması üzerinde %52'lik bir iyileşme yaptığını ortaya koydu. Yapılan bu hareketin ayrı yeren kanda bulunan yağları da yapabileceğini saptamış oldu. Yağ metabolizmasının insan üzerindeki etkisi, soleus şınavları yapılmadan normal oranlara kıyas ile yaklaşık iki katına kadar çıktığını gözlemlediler.

Keşke başka bir şey dileseydiniz! Oturarak kilo vermek artık mümkün! Metabolizmayı makineye çeviriyor! Yağları cayır cayır yakıyor...

ÇAYINIZI KENDİNİZ ALIN

Masanıza yapışık yaşıyorsanız taşınması gereken bir evrak olduğunda bunu bizzat kendiniz yapmaya gayret edin. Çay veya su gibi ihtiyaçlarınızı çaycı getirmesin. Siz kalkıp alın. Bu şekilde gün içinde az da olsa hareket etmiş ve 30 kalori daha fazla yakmış olursunuz.

Keşke başka bir şey dileseydiniz! Oturarak kilo vermek artık mümkün! Metabolizmayı makineye çeviriyor! Yağları cayır cayır yakıyor...

TELEFON KONUŞMALARI

American Council on Exercise'da psikolog olan Cedric Bryant, "Bir kulaklık edinin ve telefonda konuşurken yürüyün. Bir pedometre edinin. Böylece günde kaç adım attığınızı da öğrenmiş olursunuz" diyor. Günde ekstradan attığınız 500 adım, 25 kalori yakmak demek

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