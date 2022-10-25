Keşke başka bir şey dileseydiniz! Oturarak kilo vermek artık mümkün! Metabolizmayı makineye çeviriyor! Yağları cayır cayır yakıyor...

ÇÖZÜM SOLEUS ŞINAVI

Toplam 25 katılımcının katılması ile birlikte hareket deneyi gerçekleştirilmeye başlandı. Rahat bir oturma pozisyonuna insanlar getirilerek soleus şınavları yapmaları sağlanmaya başlandı. Bu hareket kan şekeri dalgalanması üzerinde %52'lik bir iyileşme yaptığını ortaya koydu. Yapılan bu hareketin ayrı yeren kanda bulunan yağları da yapabileceğini saptamış oldu. Yağ metabolizmasının insan üzerindeki etkisi, soleus şınavları yapılmadan normal oranlara kıyas ile yaklaşık iki katına kadar çıktığını gözlemlediler.