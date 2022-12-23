Kaynatıp için ve mucizeye tanık olun... Grip, bademcik iltihabı, anksiyete, kas ağrısına bire bir! Derman olmadığı dert yok!
Tüm Anadolu'da en iyi bilinen doğal bir soğuk algınlığı ve grip ilacı olan ıhlamur çayı özellikle kışın çok sık gelişen öksürük probleminin tedavisinde kullanılıyor.
23.12.2022 09:01 - Son Güncelleme: 23.12.2022 09:01
Kış aylarıyla birlikte grip salgınının artması, vatandaşları çeşitli bağışıklık güçlendiricilerin arayışına yöneltti. Fakat evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu bitki çayı her derdinize çare olacak. Bu mucizevi hatta mucize ötesi karışım, kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemimizi çelik gibi yapacak. İşte anksiyete karşıtı, gribi yok eden mucizevi bitki çayı tarifi...