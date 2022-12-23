Kaynatıp için ve mucizeye tanık olun... Grip, bademcik iltihabı, anksiyete, kas ağrısına bire bir! Derman olmadığı dert yok!

Kış aylarıyla birlikte grip salgınının artması, vatandaşları çeşitli bağışıklık güçlendiricilerin arayışına yöneltti. Fakat evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu bitki çayı her derdinize çare olacak. Bu mucizevi hatta mucize ötesi karışım, kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemimizi çelik gibi yapacak. İşte anksiyete karşıtı, gribi yok eden mucizevi bitki çayı tarifi...