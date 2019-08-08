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Kanserin düşmanı olan o besin ortaya çıktı herkesi şaşırttı! Adeta savaş açıyor

Kanser hiç şüphesiz çağımızın en ürkütücü hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu şeklinde, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. İşte onlardan biri daha ortaya çıktı. Kanser hücrelerini öldürmede faydalı besinleri açıklayan uzmanlar Orta ve Güney Amerika'ya özgü olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen süper besin acai çileğini çağında hastalığının devası olarak görüyorlar. İşte mucize besin acai çileğinin faydaları...

08.08.2019 12:26 - Son Güncelleme: 08.08.2019 12:32
Kanserin düşmanı olan o besin ortaya çıktı herkesi şaşırttı! Adeta savaş açıyor

Kanser birçok çeşidi olan ölümle sonuçlanabilen oldukça riskli bir hastalıktır. Tedavisi mümkün olan kanseri yenmek araştırmalarda bulunan bilim insanları her geçen gün tıbbın bütük imkanlarından yararlanıyor. Peki kanseri önlemede ve kanserli hücreleri vücuttan temizlemede başarılı olan besinler olduğu söylesek... Artık grip kadar normal bir hastalık haline gelen kansere çare olarak besinler de yardımımıza koşuyor.

Kanserin düşmanı olan o besin ortaya çıktı herkesi şaşırttı! Adeta savaş açıyor

KANSERİN DERMANI ACAI!

Kanserli hücreleri öldürmede çok başarılı olduğu kanıtlanan Orta ve Güney Amerika'ya özgü olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen acai meyvesi, kızılcık, ahududu, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır.

Kanserin düşmanı olan o besin ortaya çıktı herkesi şaşırttı! Adeta savaş açıyor

Araştırmalara göre, Acai 2009 yılında gerçekten popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde bulmak zordur. Bu yüzden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.

Kanserin düşmanı olan o besin ortaya çıktı herkesi şaşırttı! Adeta savaş açıyor

Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.

Kanserin düşmanı olan o besin ortaya çıktı herkesi şaşırttı! Adeta savaş açıyor

100 GRAM ACAI ÇİLEĞİNDE;

Kalori: 70
Karbonhidrat: 16
Yağ: 50
Proteinden: 4
A vitamini: 750 IU
Kalsiyum: 20mg
Sodyum: 10 mg
Lif: 2g
Şeker: 2g bulunuyor.

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