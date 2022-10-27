Kalp krizi geçireceğinizi önceden anlayın! Meğer aylar öncesinden vücut sinyal veriyormuş...

SOĞUK TERLEME

Soğuk terleme hissiyatının aylar öncesinden sizlere kalp krizi hakkında bilgiler vereceği iddia ediliyor. Bu konu hakkında açıklama yapan uzman, "Bazı insanlar için semptomlar kalp krizinden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. " ifadelerini kullandı.