Kalp krizi geçireceğinizi önceden anlayın! Meğer aylar öncesinden vücut sinyal veriyormuş...
Kalp krizi geçireceğinizi önceden fark edebilir ve kendi hayatınızı kurtarabilirsiniz. Kalp krizini anlamanın yollarını haberimizde detaylı şekilde anlattık.
27.10.2022 19:52 - Son Güncelleme: 27.10.2022 19:53
Kalp krizinin dünyada giderek artması ve ölümlerin en çok kalp krizinden kaynaklanması uzmanları ve vatandaşları endişelendiriyor. Vücudunuz aylar öncesinden kalp krizi geçireceğinizi size anlatıyor desek? Sizin umursamadığınız bazı belirtiler aylar sonra kalp krizi geçireceğinizin belirtisi olabilir. İşte kalp krizi geçireceğinizi anlamanın hayat kurtaran yolları...