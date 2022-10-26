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Kalp krizi geçireceğinizi önceden anlayın! Hayat kurtaran o detay! Meğer aylar öncesinden vücut sinyal veriyormuş...

Kalp krizinin dünyada giderek artması ve ölümlerin en çok kalp krizinden kaynaklanması uzmanları ve vatandaşları endişelendiriyor. Vücudunuz aylar öncesinden kalp krizi geçireceğinizi size anlatıyor desek? Sizin umursamadığınız bazı belirtiler aylar sonra kalp krizi geçireceğinizin belirtisi olabilir. İşte kalp krizi geçireceğinizi anlamanın hayat kurtaran yolları...

takvim.com.tr
26.10.2022 15:06 - Son Güncelleme: 26.10.2022 15:06
Kalp krizi geçireceğinizi önceden anlayın! Hayat kurtaran o detay! Meğer aylar öncesinden vücut sinyal veriyormuş...

Kalp krizi geçireceğinizi önceden fark edebilir ve kendi hayatınızı kurtarabilirsiniz. İşte kalp krizini anlamanın yolları;

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Kalp krizi geçireceğinizi önceden anlayın! Hayat kurtaran o detay! Meğer aylar öncesinden vücut sinyal veriyormuş...

GÖĞÜS AĞRISI

Kalp krizleri bir anda ortaya çıkmış gibi görünse de aslında aylar öncesinden tahmin etmenize yarayacak bazı bilgiler vardır. Kalp krizi öncesinde hissettiğiniz rnçok bilinen belirtisi göğsünüzün sıkışması ve ağrımasıdır.

Kalp krizi geçireceğinizi önceden anlayın! Hayat kurtaran o detay! Meğer aylar öncesinden vücut sinyal veriyormuş...

SOĞUK TERLEME

Soğuk terleme hissiyatının aylar öncesinden sizlere kalp krizi hakkında bilgiler vereceği iddia ediliyor. Bu konu hakkında açıklama yapan uzman, "Bazı insanlar için semptomlar kalp krizinden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. " ifadelerini kullandı.

Kalp krizi geçireceğinizi önceden anlayın! Hayat kurtaran o detay! Meğer aylar öncesinden vücut sinyal veriyormuş...

YORGUNLUK

Eğer birden ve hızlıca nefesiniz kesiliyorsa, hemen yoruluyorsanız acilen doktora görünüp EKG çektirmeniz tavsiye ediliyor.

Kalp krizi geçireceğinizi önceden anlayın! Hayat kurtaran o detay! Meğer aylar öncesinden vücut sinyal veriyormuş...

SOLUNUM SIKINTISI

Kalp krizi öncesi solunum sıkıntısı ve nefes darlığı görülür.

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