Kalp krizi geçireceğinizi önceden anlayın! Hayat kurtaran o detay! Meğer aylar öncesinden vücut sinyal veriyormuş...
Kalp krizinin dünyada giderek artması ve ölümlerin en çok kalp krizinden kaynaklanması uzmanları ve vatandaşları endişelendiriyor. Vücudunuz aylar öncesinden kalp krizi geçireceğinizi size anlatıyor desek? Sizin umursamadığınız bazı belirtiler aylar sonra kalp krizi geçireceğinizin belirtisi olabilir. İşte kalp krizi geçireceğinizi anlamanın hayat kurtaran yolları...
26.10.2022 15:06 - Son Güncelleme: 26.10.2022 15:06