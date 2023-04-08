RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Sağlık Kabızlık, ağrı, halsizlik hepsini yok ediyor! İşte hastalığınıza göre almanız gereken magnezyum türü... Magnezyum Oksit, Sülfat, Sitrat, Glisinat!

Kabızlık, ağrı, halsizlik hepsini yok ediyor! İşte hastalığınıza göre almanız gereken magnezyum türü... Magnezyum Oksit, Sülfat, Sitrat, Glisinat!

Magnezyum; Vücudunuzun kemikleri oluşturmasına ve güçlendirmesine, osteoporozu önlemesine yardımcı olmak için kalsiyumu emmesine ve tutmasına yardımcı olur. Beraberinde kan şekerini, kan basıncını, kas ve sinir fonksiyonlarını düzenlemede önemli rol oynar.

takvim.com.tr
08.04.2023 09:32 - Son Güncelleme: 08.04.2023 09:32
Kabızlık, ağrı, halsizlik hepsini yok ediyor! İşte hastalığınıza göre almanız gereken magnezyum türü... Magnezyum Oksit, Sülfat, Sitrat, Glisinat!

Magnezyum eksikliği, vücutta birçok ağrıya ve kasılmaya neden olarak kendini belli ediyor. Özellikle gece oluşan bacak kasılmaları başladığı an itibariyle beslenme listenize eklemeniz gereken bazı besinlerle önlem alabilirsiniz. İşte rahatsızlığınıza göre almanız gereken magnezyum türü...

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Kabızlık, ağrı, halsizlik hepsini yok ediyor! İşte hastalığınıza göre almanız gereken magnezyum türü... Magnezyum Oksit, Sülfat, Sitrat, Glisinat!

MAGNEZYUM TÜRLERİ

Magnezyum Oksit

Bu tür güçlü bir müshil etkisine sahip. İshale neden olur. Bu nedenle takviye için en az uygunluğa sahip olarak kabul edilir.

Kabızlık, ağrı, halsizlik hepsini yok ediyor! İşte hastalığınıza göre almanız gereken magnezyum türü... Magnezyum Oksit, Sülfat, Sitrat, Glisinat!

Magnezyum Sülfat

Damar içi uygulamalarda kullanılır, ağız yolu ile kullanılmaz. Cilt yoluyla bir miktar emilebilirliği olduğu için "Epsom" banyo tuzlarında da bulunur.

Kabızlık, ağrı, halsizlik hepsini yok ediyor! İşte hastalığınıza göre almanız gereken magnezyum türü... Magnezyum Oksit, Sülfat, Sitrat, Glisinat!

Magnezyum Glisinat

Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisinden dolayı, bu kombinasyon kronik ağrı ve kas hipertonikliği için kullanılır.

Kabızlık, ağrı, halsizlik hepsini yok ediyor! İşte hastalığınıza göre almanız gereken magnezyum türü... Magnezyum Oksit, Sülfat, Sitrat, Glisinat!

Magnezyum Sitrat

Yaygın olarak kullanılan bir türdür. Sindirim kanalında çok hızlı bir şekilde emilir, aynı zamanda dışkı gevşetici bir etkiye sahiptir. Bu form, birçok takviyede bulunur ve vücuda magnezyum iletimi için güvenilirdir.

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