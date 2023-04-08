Kabızlık, ağrı, halsizlik hepsini yok ediyor! İşte hastalığınıza göre almanız gereken magnezyum türü... Magnezyum Oksit, Sülfat, Sitrat, Glisinat!
Magnezyum; Vücudunuzun kemikleri oluşturmasına ve güçlendirmesine, osteoporozu önlemesine yardımcı olmak için kalsiyumu emmesine ve tutmasına yardımcı olur. Beraberinde kan şekerini, kan basıncını, kas ve sinir fonksiyonlarını düzenlemede önemli rol oynar.
08.04.2023 09:32 - Son Güncelleme: 08.04.2023 09:32
Magnezyum Sitrat
Yaygın olarak kullanılan bir türdür. Sindirim kanalında çok hızlı bir şekilde emilir, aynı zamanda dışkı gevşetici bir etkiye sahiptir. Bu form, birçok takviyede bulunur ve vücuda magnezyum iletimi için güvenilirdir.