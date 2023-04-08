Kabızlık, ağrı, halsizlik hepsini yok ediyor! İşte hastalığınıza göre almanız gereken magnezyum türü... Magnezyum Oksit, Sülfat, Sitrat, Glisinat!

Magnezyum eksikliği, vücutta birçok ağrıya ve kasılmaya neden olarak kendini belli ediyor. Özellikle gece oluşan bacak kasılmaları başladığı an itibariyle beslenme listenize eklemeniz gereken bazı besinlerle önlem alabilirsiniz. İşte rahatsızlığınıza göre almanız gereken magnezyum türü...