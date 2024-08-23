İşte Maymun çiçeği ile ilgili merak edilen tüm detaylar! M çiçeği nedir? Belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Evcil hayvandan bulaşır mı?

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TÜRKİYE'DE VAKA VAR MI?



Türkiye'de de maymun çiçeği virüsü var mı? sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Yüreklere şimdilik su serpen Kemal Memişoğlu, "Şu an bizde yok. Şimdi farklı bir versiyonla 2024'te yeniden aynı bölgede görülüyor. Bu hastalık normalde o bölgede zaten görülen bir tür. Bu, daha çabuk bulaştığı, temas yoluyla bulaştığı söylenen bir çeşidi. Bilim insanlarıyla oturup konuştuğumuzda Türkiye'de 2024'te bu görülmedi. Şu ana kadar ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı. Yani bizde şu ana kadar yok, inşallah da olmasın" şeklinde konuştu.