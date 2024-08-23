PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Galerileri

İşte Maymun çiçeği ile ilgili merak edilen tüm detaylar! M çiçeği nedir? Belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Evcil hayvandan bulaşır mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından maymun çiçeğine ilişkin merak edilen soruları cevapladı. Peki M çiçeği belirtileri nelerdir? M çiçeği belirtileri olan kişi ne yapmalı? M çiçeği nasıl tedavi edilir? Evcil hayvandan bulaşır mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 23:29 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 23:32
İşte Maymun çiçeği ile ilgili merak edilen tüm detaylar! M çiçeği nedir? Belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Evcil hayvandan bulaşır mı? 1

Dünyada patlak veren maymun çiçeği virüsü büyük paniğe neden olurken, Dünya Sağlık Örgütü ise acil durum ilan etti.

İşte Maymun çiçeği ile ilgili merak edilen tüm detaylar! M çiçeği nedir? Belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Evcil hayvandan bulaşır mı? 2

TÜRKİYE'DE VAKA VAR MI?

Türkiye'de de maymun çiçeği virüsü var mı? sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Yüreklere şimdilik su serpen Kemal Memişoğlu, "Şu an bizde yok. Şimdi farklı bir versiyonla 2024'te yeniden aynı bölgede görülüyor. Bu hastalık normalde o bölgede zaten görülen bir tür. Bu, daha çabuk bulaştığı, temas yoluyla bulaştığı söylenen bir çeşidi. Bilim insanlarıyla oturup konuştuğumuzda Türkiye'de 2024'te bu görülmedi. Şu ana kadar ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı. Yani bizde şu ana kadar yok, inşallah da olmasın" şeklinde konuştu.

İşte Maymun çiçeği ile ilgili merak edilen tüm detaylar! M çiçeği nedir? Belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Evcil hayvandan bulaşır mı? 3

İŞTE MAYMUN ÇİÇEĞİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, M çiçeği (mpox) hastalığına ilişkin merak edilen bazı soruları ve cevaplarını paylaştı.

SON DAKİKA