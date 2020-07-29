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İnanması güç ama bu besinler vücuda yorgunluk veriyor! Meğer farkında olmadan...
İnanması güç ama bu besinler vücuda yorgunluk veriyor! Meğer farkında olmadan...
'Besinler de yorgunluk hissi verir mi?' gibi bir tepki vermiş olabilirsiniz. Evet, ne yazık ki bazı besinler yorgun ve halsiz hissetmenize neden olabiliyor. Gün içerisinde bir şeyler yiyip ardından kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız bu listeye kontrol etmenizde fayda var. İşte yorgunluk veren besinler...
29.07.2020 11:45
- Son Güncelleme: 29.07.2020 11:45
Bazen kendimizi enerjisiz, yorgun ve halsiz hissederiz. Böyle zamanlarda gün içerisinde yediklerimize dikkat etmekte fayda var.
Vişne için doğal uyku ilacı diyebiliriz. İçeriğindeki melatonin maddesi uykusuzluk problemi için oldukça faydalıdır. Fakat gün içinde vişne tüketmek, sizi halsiz ve yorgun hissettirecektir. Vişneyi çok seviyorsanız, yatmadan önce yemek daha mantıklı olacaktır.
Muz yüksek oranda magnezyum içerir. Magnezyum içeren gıdalar yorgunluk ve uyku verir. Bu nedenle muzu gün içerisinde değil, yatmadan önce yemeniz gerekir. Bu şekilde kaliteli bir uykuya kavuşabilirsiniz.
Tatlılar yüksek oranda şeker içerdikleri için kişiye yüksek yorgunluk hissi verir.
Kırmızı etler, yüksek oranda yağ içerirler. Aşırı yağ vücutta bitkinlik ve yorgunluk hissi yaratır.Vücut etten aldığı yağı yakmak için fazlaca enerji harcayacaktır. Harcanan enerji yerini yorgunluğa bırakır.