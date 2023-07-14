İbn-i Sina’nın bin yıl öncesinden gelen tavsiyesi: genç kalmanın sırrı o tohum!

ASIRLAR ÖNCESİNİN BİLGE HEKİMİ İBN-İ SİNA, ŞİFA KİTAPLARIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR!

İbn-i Sina, yazdığı şifa kitaplarıyla hem döneminde hem de günümüzde bilim insanlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. Ünlü hekim, güzelliğin sırrıyla ilgili de değerli bir öneride bulunarak pek çok insanı etkiliyor. İbn-i Sina'nın şifa kitaplarında bahsettiği bir tohum, yaşlanma belirtilerini engelleyebilme özelliğiyle öne çıkıyor.