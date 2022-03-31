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İbn-i Sina reçetesi yapmayan kafasını taşlara vuruyor! 10 dakikada gelen mucize! Etkisi anında ortaya çıkıyor

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. Binlerce yıl önce yazılan bu reçeteler, günümüzün şifa kaynağı niyetinde. Hepsine tek tek göz atmakta fayda var. İbn-i Sina, birçok hastalık için olduğu gibi yüksek tansiyon hastalığı için de öneride bulundu. İşte İbn-i Sina'nın yüksek tansiyon için reçetesi.

31.03.2022 12:40 - Son Güncelleme: 31.03.2022 12:40
İbn-i Sina reçetesi yapmayan kafasını taşlara vuruyor! 10 dakikada gelen mucize! Etkisi anında ortaya çıkıyor

İbni Sina sadece Türk dünyasında değil tüm dünyada tanınan bir hekim olmuş ve sağlık, hastalık, yemek ile ilgili sözleri insanlara yüz yıllar boyunca ışık saçmaya devam etmiştir.

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İbn-i Sina reçetesi yapmayan kafasını taşlara vuruyor! 10 dakikada gelen mucize! Etkisi anında ortaya çıkıyor

İbn-i Sina binlerce yıl önce yüzlerce hastalık için yazdığı reçetelerle günümüze ışık tutuyor. İbn-i Sina, sırlarını kaleme aldığı kitabında paylaşan İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilir.

İbn-i Sina reçetesi yapmayan kafasını taşlara vuruyor! 10 dakikada gelen mucize! Etkisi anında ortaya çıkıyor

YÜKSEK TANSİYONA KABAK SUYU

İbn-i Sina, yüksek tansiyona karşı kabak suyunun iyi geldiğini kitabında belirtti. Peki, yüksek tansiyona iyi gelen kabak kürü nasıl yapılır?

İbn-i Sina reçetesi yapmayan kafasını taşlara vuruyor! 10 dakikada gelen mucize! Etkisi anında ortaya çıkıyor

KABAK SUYU KÜRÜ

3 kabak
1 litre su

İbn-i Sina reçetesi yapmayan kafasını taşlara vuruyor! 10 dakikada gelen mucize! Etkisi anında ortaya çıkıyor

YAPILIŞI

Kaynamakta olan 1 litre suyun içerisine 3 kabak kabuğuyla doğranır. 1O dakika kaynatılır. Kabak suyu sabah aç karnına tüketilmelidir.

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