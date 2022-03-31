İbn-i Sina reçetesi yapmayan kafasını taşlara vuruyor! 10 dakikada gelen mucize! Etkisi anında ortaya çıkıyor
Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. Binlerce yıl önce yazılan bu reçeteler, günümüzün şifa kaynağı niyetinde. Hepsine tek tek göz atmakta fayda var. İbn-i Sina, birçok hastalık için olduğu gibi yüksek tansiyon hastalığı için de öneride bulundu. İşte İbn-i Sina'nın yüksek tansiyon için reçetesi.
31.03.2022 12:40 - Son Güncelleme: 31.03.2022 12:40