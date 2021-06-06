İbn-i Sina insanlığa binlerce yıl önce önermişti! Eğer birlikte alırsanız cinsel gücünüze güç katacak!

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin arasında cinsel gücü arttıran yiyecekler de yer alıyor. İşte İbn-i Sina'nın insanlığa binlerce yıl önce önerdiği şifalı besinler...

06.06.2021 09:07 - Son Güncelleme: 06.06.2021 09:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





