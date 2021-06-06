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İbn-i Sina insanlığa binlerce yıl önce önermişti! Eğer birlikte alırsanız cinsel gücünüze güç katacak!

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin arasında cinsel gücü arttıran yiyecekler de yer alıyor. İşte İbn-i Sina'nın insanlığa binlerce yıl önce önerdiği şifalı besinler...

06.06.2021 09:07 - Son Güncelleme: 06.06.2021 09:07
İbn-i Sina insanlığa binlerce yıl önce önermişti! Eğer birlikte alırsanız cinsel gücünüze güç katacak!

Sabah ve akşam hafif spor yapsın sonra da ılık duş alınmalı.
Bal-çörek otu karışımı yenilmeli.
Göğüs kısmına hint sümbülü yağı sürülmeli.
Öfke, keder, tasa ve bağırmaktan uzak durulmalı.
Kaya balığı, bir senelik olan koyun ve keçi etleri, semiz tavuk, bıldırcın etinin suyundan yapılmış çorba içilmeli.

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İbn-i Sina insanlığa binlerce yıl önce önermişti! Eğer birlikte alırsanız cinsel gücünüze güç katacak!

Safranı yemeklerine katılmalı.
Serçe, keklik, dürrac ve horoz eti haşlaması ve çorbalarını tüketilmeli.
Pişmiş kuru zufa otu yenmeli.
Ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilmeli.

*Dürrac: Sülüngiller familyasından bir kuş türü.

*Geven: Geven, baklagiller familyasından yetiştiği bölgelere göre farklılaşan 2000 kadar türü bulunan otsu ve küçük çalıların ortak adı.

İbn-i Sina insanlığa binlerce yıl önce önermişti! Eğer birlikte alırsanız cinsel gücünüze güç katacak!

İnciri zeytin yağına bulayıp yenilmeli.
Uzun topalağı ve günlüğü eşit ölçüde alıp öğütsün ve aç karnına bir miskal kadar ağzına alınmalı.
Andız otu, hastalığın en iyi ilacıdır.

İbn-i Sina insanlığa binlerce yıl önce önermişti! Eğer birlikte alırsanız cinsel gücünüze güç katacak!

Aç karnına, banyodan hemen sonra, cimadan sonra, spordan ve yorulduktan hemen sonra soğuk su içmek tamamen karaciğerin zararınadır.
Safran, demirhindi, turp tüketilmeli.
Kuru yemişlerden kestane, kuru üzüm, fındık, antep fıstığı tüketilmeli.

İbn-i Sina insanlığa binlerce yıl önce önermişti! Eğer birlikte alırsanız cinsel gücünüze güç katacak!

Karın bölgesine arpa unu ve zeytin merhemiyle sarılmalı.
Arpa suyu içilmeli.
Sumak tüketilmeli.