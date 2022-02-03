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İbn-i Sina binlerce yıl önce herkese önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin...

03.02.2022 16:41 - Son Güncelleme: 03.02.2022 16:41
İbn-i Sina binlerce yıl önce herkese önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

İbni Sina sadece Türk dünyasında değil tüm dünyada tanınan bir hekim olmuş ve sağlık, hastalık, yemek ile ilgili sözleri insanlara yüz yıllar boyunca ışık saçmaya devam etmiştir.

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İbn-i Sina binlerce yıl önce herkese önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Sabah ve akşam hafif spor yapsın sonra da ılık duş alınmalı.
Bal-çörek otu karışımı yenilmeli.
Göğüs kısmına hint sümbülü yağı sürülmeli.
Öfke, keder, tasa ve bağırmaktan uzak durulmalı.
Kaya balığı, bir senelik olan koyun ve keçi etleri, semiz tavuk, bıldırcın etinin suyundan yapılmış çorba içilmeli.

İbn-i Sina binlerce yıl önce herkese önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Safranı yemeklerine katılmalı.
Serçe, keklik, dürrac ve horoz eti haşlaması ve çorbalarını tüketilmeli.
Pişmiş kuru zufa otu yenmeli.
Ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilmeli.

*Dürrac: Sülüngiller familyasından bir kuş türü.

*Geven: Geven, baklagiller familyasından yetiştiği bölgelere göre farklılaşan 2000 kadar türü bulunan otsu ve küçük çalıların ortak adı.

İbn-i Sina binlerce yıl önce herkese önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

İnciri zeytin yağına bulayıp yenilmeli.
Uzun topalağı ve günlüğü eşit ölçüde alıp öğütsün ve aç karnına bir miskal kadar ağzına alınmalı.
Andız otu, hastalığın en iyi ilacıdır.

İbn-i Sina binlerce yıl önce herkese önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Aç karnına, banyodan hemen sonra, cimadan sonra, spordan ve yorulduktan hemen sonra soğuk su içmek tamamen karaciğerin zararınadır.
Safran, demirhindi, turp tüketilmeli.
Kuru yemişlerden kestane, kuru üzüm, fındık, antep fıstığı tüketilmeli.

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