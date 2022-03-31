Vav TV İzle
Haberler Sağlık Hz.Muhammed'in en büyük sırrı 'etyabin!' Peygamber efendimizin sofrasından herkesin her derdine deva

Hz.Muhammed'in en büyük sırrı 'etyabin!' Peygamber efendimizin sofrasından herkesin her derdine deva

Müslümanlığın peygamberi Hz.Muhammed (SAV) insanlığa pek konuda öğütler vermiş. Bu öğütlerin en başında insan sağlığına faydalı besinler geliyor. Peygamberimizin önerdiği bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Peygamber Efendimizin de en sevdiği meyve olduğu bilinen hurma hem çok kıymetli hem de çok faydalı bir besindir. Ancak Peygamberimizin bunun için de bir tüketim sırrı var 'etyabin'

31.03.2022 14:50 - Son Güncelleme: 31.03.2022 15:03
Hz.Muhammed’in en büyyük sırrı ’etyabin!’ Peygamber efendimizin sofrasından herkesin her derdine deva

İslam coğrafyasının bereketli topraklarında yetişme imkânı bulan hurma, Müslümanlar için kıymetli bir gıdadır. Ramazan denilince akla gelen ilk yiyeceklerden birisi olan hurma, sağlığa faydaları ile binbir derde şifa olacak özelliktedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hz.Muhammed’in en büyyük sırrı ’etyabin!’ Peygamber efendimizin sofrasından herkesin her derdine deva

Bereket, inanç, güç, sağlık gibi birçok farklı ifadeyi simgeleyen hurma yapılan araştırmalara göre, hurma, hafızayı geliştiriyor, kolesterolü düşürüyor, bebeklerin beyin gelişimine önemli katkı sağlıyor, ülsere ve böbrek yetmezliğine fayda sağlıyor, sindirim sistemini düzenliyor.

Hz.Muhammed’in en büyyük sırrı ’etyabin!’ Peygamber efendimizin sofrasından herkesin her derdine deva

KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR

Kur'ân-ı Kerîm'de yirmi üç yerde "hurma ağacı" (nahl, nahle, lîne), "hurma bahçesi" (cennetün / cennâtün min nahîl), "hurma" (nahîl, semerâtü'n-nahl, rutab), "hurma kütüğü" (a'câzü nahl), "hurma dalı" (urcûn) ve "hurma lifi" (mesed) şekillerinde hurmanın bahsi geçmektedir.

Hz.Muhammed’in en büyyük sırrı ’etyabin!’ Peygamber efendimizin sofrasından herkesin her derdine deva

ETYABİN NEDİR?

Hz. Aişe annemizin rivayetine göre, "Peygamber (SAV) südtile hurmaya etyabin derlerdi." Hurmanın tüketilme şekli birçok alternatife sahip olsa da sütün içine katıldığında faydalarını saymakla bitmiyor.

Hz.Muhammed’in en büyyük sırrı ’etyabin!’ Peygamber efendimizin sofrasından herkesin her derdine deva

Peygamber Efendimizin de severek yediği bir meyve olarak bilindiğinden "hurma ve süt karışımı"nın sağlığa yararları şöyle...

SON DAKİKA