Hz.Muhammed'in en büyük sırrı 'etyabin!' Peygamber efendimizin sofrasından herkesin her derdine deva

Bereket, inanç, güç, sağlık gibi birçok farklı ifadeyi simgeleyen hurma yapılan araştırmalara göre, hurma, hafızayı geliştiriyor, kolesterolü düşürüyor, bebeklerin beyin gelişimine önemli katkı sağlıyor, ülsere ve böbrek yetmezliğine fayda sağlıyor, sindirim sistemini düzenliyor.