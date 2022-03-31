Hz.Muhammed'in en büyük sırrı 'etyabin!' Peygamber efendimizin sofrasından herkesin her derdine deva
Müslümanlığın peygamberi Hz.Muhammed (SAV) insanlığa pek konuda öğütler vermiş. Bu öğütlerin en başında insan sağlığına faydalı besinler geliyor. Peygamberimizin önerdiği bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Peygamber Efendimizin de en sevdiği meyve olduğu bilinen hurma hem çok kıymetli hem de çok faydalı bir besindir. Ancak Peygamberimizin bunun için de bir tüketim sırrı var 'etyabin'
31.03.2022 14:50 - Son Güncelleme: 31.03.2022 15:03