Her gün afiyetle yiyorsunuz ama siz bir de eski hallerini görün! Domates, patates, karpuz, muz...

HER GÜN TÜKETİYORSUNUZ AMA NE OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Aşağıdaki resimleri gördükten sonra; karpuzdan bir dilim kesmeden önce, mısırdan bir diş almadan önce bu görüntüler gözünüzün önüne gelebilir. Zira meyve ve sebzelerin vahşi halleri çok ilginç gözüküyor.

SALATALIK

Salatalık yiyecek olarak 6 bin yıldan fazla süredir Hindistan'da kullanılıyor. Salatalığın ilk vahşi görünümü, günümüzdeki salatalıktan çok farklı. Dışı dikenlerle kaplı, içi çekirdeklerle dolu ve avuç içi büyüklüğünde... Fakat daha da önemlisi zehirli olmalarıydı.