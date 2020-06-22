Her gün afiyetle yiyorsunuz ama siz bir de eski hallerini görün! Domates, patates, karpuz, muz...
Domates, karpuz, muz, patates, avokado ve nicesi... Ne kadar güzel görünüyorlar değil mi? Rengarenk ve hepsi birbirinden sağlıklı... Ama şimdi yüzyıllar öncesine dönem vakti. Genetiği değiştirilmiş organizmalar yani yaygın kısaltması ile GDO aslında çok kısa bir zamandan beri gündemimizde. Ancak insanoğlu binlerce yıldır yiyeceklerinin genetiği ile oynuyor. Sözün özü sebze ve meyvelerin vahşi hallerinin lezzet ve görüntüsü, modern hallerinden çok farklıydı.
HER GÜN TÜKETİYORSUNUZ AMA NE OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?
Aşağıdaki resimleri gördükten sonra; karpuzdan bir dilim kesmeden önce, mısırdan bir diş almadan önce bu görüntüler gözünüzün önüne gelebilir. Zira meyve ve sebzelerin vahşi halleri çok ilginç gözüküyor.
SALATALIK
Salatalık yiyecek olarak 6 bin yıldan fazla süredir Hindistan'da kullanılıyor. Salatalığın ilk vahşi görünümü, günümüzdeki salatalıktan çok farklı. Dışı dikenlerle kaplı, içi çekirdeklerle dolu ve avuç içi büyüklüğünde... Fakat daha da önemlisi zehirli olmalarıydı.
MUZ
İlk muzun günümüzden 7000 yıl önce Papua Yeni Gine'de ve Güney Doğu Asya'da ekilmeye başladığı düşünülüyor. Bunu 10 bin yıl önceye dayandıran kaynaklarda mevcut olduğu söyleniyor. İlk ekilmesinden günümüze kadar gelen muz da büyük değişiklikler söz konusu. Orijinal hali daha kısa ve sertti. İçerisinde ise siyah çekirdekler bulunuyordu.