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Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Çöp diye hepsini hemen atıyoruz ama atmayın, meğer...

Avokado özellikle son yıllar popülaritesini giderek artıran bir meyve. Salatalardan, direk tüketime, yağına kadar pek çok alanda fayda sağlanıyor. Ancak avokadonun yapabilecekleri sadece bununla sınırlı değil. Avokadonun direkt çöpe attığımız çekirdeği de meğer şifa deposuymuş. Bundan sonra daha dikkatli olacaksınız...

20.07.2020 09:28 - Son Güncelleme: 20.07.2020 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





