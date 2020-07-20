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Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Çöp diye hepsini hemen atıyoruz ama atmayın, meğer...
Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Çöp diye hepsini hemen atıyoruz ama atmayın, meğer...
Avokado özellikle son yıllar popülaritesini giderek artıran bir meyve. Salatalardan, direk tüketime, yağına kadar pek çok alanda fayda sağlanıyor. Ancak avokadonun yapabilecekleri sadece bununla sınırlı değil. Avokadonun direkt çöpe attığımız çekirdeği de meğer şifa deposuymuş. Bundan sonra daha dikkatli olacaksınız...
20.07.2020 09:28
- Son Güncelleme: 20.07.2020 09:28
Avokado çekirdekleri bakterisidal ve fungisidal özelliklere sahiptir. Yani zararlı tüm mikroorganizmaları nötralize edebildikleri anlamına gelir.
Bunun dışında avokado çekirdekleri metabolizmayı artıran ve vücudun kötü kolesterolden kurtulmasına yardımcı olan saponinler içerir. Büyük miktarda kalsiyum, magnezyum ve C vitamini taşırlar.
AVOKADO ÇEKİRDEĞİ NASIL HAZIRLANIR?
Avokado çekirdeğini yemeklere kullanmak için ön hazırlık yapmanız gerekiyor. Öncelikle kahverengi cildini soyup, çekirdeğin kurumasına izin verin. Soyduğunuz çekirdekleri rendelemek için bir rende kullanın ve daha sonra tepsiye yayın. Düşük sıcaklıkta fırında yaklaşık 1 saat pişirin. Dilerseniz rendelemeden de fırında pişirebilirsiniz ancak süre 2 saate çıkacaktır. Çekirdeği mutlaka pişirip tüketin.
AVOKADO ÇEKİRDEĞİ YEMEKLERDE NASIL KULLANILIR?
Obezite, ateroskleroz veya kan basıncıyla ilgili problemleriniz varsa avokado çekirdeği tüketmeniz önerilir. Ayrıca avokado çekirdeği, enflamasyon hastalıklarına veya sindirim bozukluklarına da iyi gelir.
Rendelenmiş avokado çekirdeklerini salatalarınıza, smoothie'lere veya diğer yemeklerinizin içine de ekleyebilirsiniz. İşte avokado çekirdeğini kullanabileceğiniz 3 tarif: