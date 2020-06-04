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Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama... İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün en sağlıksız besinler listesi

Lezzeti nedeniyle asla vazgeçmek istemeyeceğimiz pek çok besin, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 'en sağlıksız besinler' listesinde yer alıyor olabilir. Uzun araştırmalar sonucunda açıklanan bilgiye göre dünyada ve günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin vücudumuza zararları ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan sağlığına zarar veren 30 besini açıklandı. Listede bu besinlerin içerisindeki zararlı maddeler de belirtildi. İşte hepimizin uzak durması gereken o sağlıksız besinler.

04.06.2020 10:26 - Son Güncelleme: 04.06.2020 10:26
Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama... İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün en sağlıksız besinler listesi

Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığına zarar veren 30 besini açıklandı. Açıklanan 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

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Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama... İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün en sağlıksız besinler listesi

Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama... İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün en sağlıksız besinler listesi

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Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama... İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün en sağlıksız besinler listesi

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Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama... İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün en sağlıksız besinler listesi

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