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Bilim insanları tek tek sıraladı! Masum bir alışkanlık gibi görünüyor ana beyni yiyip bitiriyor

Bu listede göreceklerinizin zararsız sandığımız alışkanlıklardan bazıları. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren o alışkanlıkları listeledi. Listede yer alan bu unsurlar beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o alışkanlıklar neler?

04.06.2020 09:11 - Son Güncelleme: 04.06.2020 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





