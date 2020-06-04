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Bilim insanları tek tek sıraladı! Masum bir alışkanlık gibi görünüyor ana beyni yiyip bitiriyor
Bilim insanları tek tek sıraladı! Masum bir alışkanlık gibi görünüyor ana beyni yiyip bitiriyor
Bu listede göreceklerinizin zararsız sandığımız alışkanlıklardan bazıları. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren o alışkanlıkları listeledi. Listede yer alan bu unsurlar beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o alışkanlıklar neler?
04.06.2020 09:11
- Son Güncelleme: 04.06.2020 09:11
Beynimiz, her gün karşımıza çıkan ancak dikkate almadığımız ufak şeylerden bile etkileniyor ve ileride ciddi zararlara uğramak kaçınılmaz bir hal alıyor. Aslında bir çoğunun bunların sağlığımıza zararlı olduğunun farkında değiliz ve yapmaya devam ediyoruz.
KAHVALTI ETMEMEK
Kahvaltı etmeyen kişiler, düşük bir kan şekeri seviyesine sahip olur. Bu durum beyin için yetersiz besin tedarik edilmesine ve sonunda beyin dejenerasyonuna yol açar.
AŞIRI ISINMA
Beyin arterlerinin sertleşmesine neden olarak, zihin gücünün azalmasına yol açar.
SİGARA İÇMEK
Çoklu beyin büzülmesine neden olur ve Alzheimer hastalığına yol açabilir.
YÜKSEK ŞEKER TÜKETİMİ
Çok fazla şeker proteinlerin ve besinlerin emilmesini durdurur ve dengesiz beslenmeye neden olur ve beynin gelişmesine engel olabilir.