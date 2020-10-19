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Hem soğuğa karşı dayanıklı hem de hastalıklara! Sıradan bir havuç değil, mutlaka dolabınızda bulunsun

Her şeyin başı sağlık diye boşuna söylememiş büyüklerimiz...Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan öyle besinler var ki olmazsa olmaz. İlkbahar ve yaz aylarında sebze tüketimi daha kolay olsa da, soğuk havalarda bu durum zorlayıcı olabilir. Kış aylarında ibremizi kaçınılmaz olarak soğuğa dayanıklı sebze ve meyvelere çeviriyoruz. Bu soğuğa dayanıklı sebze çeşitlerinin suyunda bulunan yüksek şeker miktarı nedeniyle donuk sıcaklıklara rağmen zarar görmezler ve daha tatlı lezzete dönüşürler. İşte hem soğuğa hem de hastalıklara karşı dayanıklı o besinler.

19.10.2020 14:18 - Son Güncelleme: 19.10.2020 14:20
Hem soğuğa karşı dayanıklı hem de hastalıklara! Sıradan bir havuç değil, mutlaka dolabınızda bulunsun

BRÜKSEL LAHANASI
Brüksel lahanası, soğuk havalarda yetişebilen ve donma sıcaklıklarına dayanabilen en önemli sebzelerden biridir. Brüksel lahanası küçük olmasına rağmen etkileyici miktar besin içerir. Mükemmel bir K vitamini kaynağıdır.

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Hem soğuğa karşı dayanıklı hem de hastalıklara! Sıradan bir havuç değil, mutlaka dolabınızda bulunsun

Bir fincan (156 gram) pişmiş brüksel lahanası, günlük önerilen K vitamini alım miktarınızın yüzde 137'sini içerir. K vitamini kemik, kalp ve beyin sağlığı açısından çok önemlidir. Brüksel lahanası ayrıca harika bir A, B ve C vitaminleri, manganez ve potasyum mineralleri içerir. Kan şekerinizi sabit tutmaya yardımcı olan lif kaynağıdır.

Hem soğuğa karşı dayanıklı hem de hastalıklara! Sıradan bir havuç değil, mutlaka dolabınızda bulunsun

HAVUÇ
Bu kök sebzesi yaz aylarına hasat edilse de, sonbahar ve kışın lezzet açısından en yüksek tatlılığa ulaşır. Soğuk hava, havuçların hücrelerindeki suyun donmasını önlemek için depolanan nişastaları şekere dönüştürmesine neden olur. Bu da havucun soğuk havalarda daha tatlı olmasını sağlar.

Hem soğuğa karşı dayanıklı hem de hastalıklara! Sıradan bir havuç değil, mutlaka dolabınızda bulunsun

Havuç, vücutta A vitamini sağlayan mükemmel bir beta-karoten kaynağıdır. Bir büyük havucun içinde günlük miktarı karşılayacak kadar A vitamini bulunur. Aynı zamanda A vitamini göz sağlığı ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir vitamindir.

Hem soğuğa karşı dayanıklı hem de hastalıklara! Sıradan bir havuç değil, mutlaka dolabınızda bulunsun

İSVİÇRE PAZISI
İsviçre pazısı soğuk havaya toleranslı bir sebzedir. Kalorisi çok düşüktür, vitamin ve minerallerle doludur. Ayrıca, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Sadece bir fincan pazı 7 kalori içerir ve günlük önerilen A ve K vitamini alımını karşılar.

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