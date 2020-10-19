Hem soğuğa karşı dayanıklı hem de hastalıklara! Sıradan bir havuç değil, mutlaka dolabınızda bulunsun

HAVUÇ

Bu kök sebzesi yaz aylarına hasat edilse de, sonbahar ve kışın lezzet açısından en yüksek tatlılığa ulaşır. Soğuk hava, havuçların hücrelerindeki suyun donmasını önlemek için depolanan nişastaları şekere dönüştürmesine neden olur. Bu da havucun soğuk havalarda daha tatlı olmasını sağlar.