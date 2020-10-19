Hem soğuğa karşı dayanıklı hem de hastalıklara! Sıradan bir havuç değil, mutlaka dolabınızda bulunsun
Her şeyin başı sağlık diye boşuna söylememiş büyüklerimiz...Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan öyle besinler var ki olmazsa olmaz. İlkbahar ve yaz aylarında sebze tüketimi daha kolay olsa da, soğuk havalarda bu durum zorlayıcı olabilir. Kış aylarında ibremizi kaçınılmaz olarak soğuğa dayanıklı sebze ve meyvelere çeviriyoruz. Bu soğuğa dayanıklı sebze çeşitlerinin suyunda bulunan yüksek şeker miktarı nedeniyle donuk sıcaklıklara rağmen zarar görmezler ve daha tatlı lezzete dönüşürler. İşte hem soğuğa hem de hastalıklara karşı dayanıklı o besinler.
19.10.2020 14:18
- Son Güncelleme: 19.10.2020 14:20
Bir fincan (156 gram) pişmiş brüksel lahanası, günlük önerilen K vitamini alım miktarınızın yüzde 137'sini içerir. K vitamini kemik, kalp ve beyin sağlığı açısından çok önemlidir. Brüksel lahanası ayrıca harika bir A, B ve C vitaminleri, manganez ve potasyum mineralleri içerir. Kan şekerinizi sabit tutmaya yardımcı olan lif kaynağıdır.
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