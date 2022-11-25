Hayat kurtarıyor ama çöpe atıyoruz dünyadan haberimiz yok! Ne yapın edin üzüm çekirdeğini sakın ama sakın çöpe atmayın
Hep derler ya vitamini kabuğunda ancak durum bu kez hep bildiğimizden farklı. Çünkü bu kez vitamini kabuğunda değil çekirdeğinde. Yaz sonu ile sonbahar arasında favori meyvelerimizden biri olan üzümün kendisi bir yana çekirdiğenin faydalarını, eğer daha önce duymuş olsaydınız asla çöpe atmazdınız. İşte üzüm çekirdeğinin bilinmeyen bir o kadar hayat kurtaran faydaları.
25.11.2022 11:26 - Son Güncelleme: 25.11.2022 11:26
Bazıları, üzüm yerken çekirdeklerini yememeye özen gösterir ya da çekirdeklerini ayıklar. Ancak bu büyük bir hata! Üzüm çekirdeğin, sağlığa inanılmaz faydalar sağlar.
1- SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER
Üzüm çekirdeği saçı güçlendirir ve dökülmesini engeller. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırır ve kan damarlarına kuvvet verir. Bu da saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı olur.
2- KANSERİ ÖNLER
Mükemmel antioksidan özelliği sayesinde üzüm çekirdeği; cilt, prostat ve meme kanseri gibi farklı kanser çeşitlerini önlemek için doğal bir yardımcıdır.