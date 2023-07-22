Haftada mutlaka bir porsiyon tüketmeniz şart! DNA’yı tepeden tırnağa yeniliyor! Tam bir vitamin deposu...

Bitkisel kaynakların sağlık açısından büyük bir öneme sahip olduğu bilinen bir gerçek. Baklagiller arasında sıkça tükettiğimiz fasulye ve nohutun yanı sıra görece az bilinen ancak muazzam sağlık yararlarına sahip olan bir baklagil türü var: Börülce. Özellikle Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yetişen börülce DNA sentezi üzerinde etkili olması ve sağlık üzerinde büyük etkilere sahip olması nedeniyle dikkat çekiyor.