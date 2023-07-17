Bin yıllık tarifle İbn-i Sina'nın mirası: Ağız kokusu tarih oluyor!
İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı reçeteler günümüzde de şifalı tariflerle hatırlanıyor. İbn-i Sina'nın sağlık için verdiği öğütler arasında öyle bir reçete var ki ağız kokusunu tümden bitiriyor. Ağız kokusu, toplumda yaygın bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Uzmanlara göre ağız kokusunun en yaygın sebepleri arasında kötü ağız hijyeni, diş ve diş eti hastalıkları, sindirim sistemi problemleri ve bazı gıdalar yer alıyor. Peki İbn-i Sina ağız kokusu için ne öneriyor? İşte o reçete...
Ağız kokusu her yaşta ve her mevsimde bir çok insanın şikayeti olabiliyor. Dünyaca ünlü hekim İbni Sina'nın asırlar öncesinden günümüze ulaşan bir şifa tarifi, ağız kokusu problemini ortadan kaldırıyor. İbn-i Sina'nın öğretilerini takip edenler, bu bin yıllık tarif sayesinde ağız kokusu şikayetinden kurtuluyorlar. Doğal ve etkili içeriğiyle dikkat çeken bu tarif, ağız sağlığının yanı sıra genel sağlık için de olumlu etkiler sağlıyor. Uzmanlar da İbni Sina'nın önerilerini günümüzde hala tavsiye ediyor ve bu eski bilgilerin günümüzde de değerini koruduğunu vurguluyorlar. İşte ağız kokusu problemi yaşayanlar için İbni Sina'nın mirası...
İbni Sina'nın bin yıllık tarifiyle ağız kokusu şikayeti son buluyor. İbn-i Sina, tıp alanında yaptığı önemli çalışmalar ve yazdığı eserlerle tanınan bir hekimdir. Bugün bile etkisini sürdüren öğretileri arasında ağız kokusuyla mücadelede kullanılan bir tarif yer alıyor. Gelin İbni Sina'nın önerdiği bu bin yıllık tarife birlikte göz atalım...
Macun karışımı her gün düzenli olarak tüketin. Sindirim sistemini rahatlatan bu macun karışımla ağız kokusu da kalmıyor.
Cinsel isteksizlik şikayetiyle gelen hastalarına İbni Sina gibi büyük bir hekimin tavsiyeleri de var tabi ki. Her şeye çözümü olan bu zamanlar üstü bilim insanı cinsel olarak isteksiz insanlara "Zencefil, şekerli süt ve yağlı acı yayık içirilir, balık yedirilir, kuş eti, doğal tavuk eti yedirilir, beli yasemin yağı ve yoğurtla ovalanır." diyordu.