Bin yıllık tarifle İbn-i Sina’nın mirası: Ağız kokusu tarih oluyor!

Ağız kokusu her yaşta ve her mevsimde bir çok insanın şikayeti olabiliyor. Dünyaca ünlü hekim İbni Sina'nın asırlar öncesinden günümüze ulaşan bir şifa tarifi, ağız kokusu problemini ortadan kaldırıyor. İbn-i Sina'nın öğretilerini takip edenler, bu bin yıllık tarif sayesinde ağız kokusu şikayetinden kurtuluyorlar. Doğal ve etkili içeriğiyle dikkat çeken bu tarif, ağız sağlığının yanı sıra genel sağlık için de olumlu etkiler sağlıyor. Uzmanlar da İbni Sina'nın önerilerini günümüzde hala tavsiye ediyor ve bu eski bilgilerin günümüzde de değerini koruduğunu vurguluyorlar. İşte ağız kokusu problemi yaşayanlar için İbni Sina'nın mirası...