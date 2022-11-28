Hafızayı çelik gibi yapıyor unutkanlığı tarihe gömüyor! Bunu yiyenin hafızası hiçbir şeyi silmiyor bulun yiyin

HER GÜN 5 PORSİYON SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

Güçlü bir hafıza için porsiyonlardan biri mutlaka orman meyvesi, özellikle de yaban mersini olsun. Çünkü yabanmersini, bol miktarda içerdiği 'polifenol' sayesinde beyin hücrelerine saldıran serbest radikallerle savaşabiliyor.