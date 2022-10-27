Hafızayı çelik gibi yapıyor unutkanlığı kökünden tarihe gömüyor! Bunu yiyenlerin hafızası hiçbir şeyi silmiyor...
Hafızayı çelik gibi yapıyor unutkanlığı kökünden yok ediyor! Biyolojik faktörlere karşı koyarak hep genç ve dinç kalmak her canlının hayalidir. Ancak yaşlanmanın faktörlerinden biri de günlük hayatlarımızdaki alışkanlıklar ve tükettiğimiz besinler. Tüketebileceğiniz bazı besinlerle hem yaşlanmanın hem de unutkanlığın önüne geçebilmeniz mümkün. İşte hafızayı çelik gibi yapan o besinler...
27.10.2022 10:46 - Son Güncelleme: 27.10.2022 10:46