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Haberler Sağlık Hafızayı çelik gibi yapıyor unutkanlığı kökünden tarihe gömüyor! Bunu yiyenlerin hafızası hiçbir şeyi silmiyor...

Hafızayı çelik gibi yapıyor unutkanlığı kökünden tarihe gömüyor! Bunu yiyenlerin hafızası hiçbir şeyi silmiyor...

Hafızayı çelik gibi yapıyor unutkanlığı kökünden yok ediyor! Biyolojik faktörlere karşı koyarak hep genç ve dinç kalmak her canlının hayalidir. Ancak yaşlanmanın faktörlerinden biri de günlük hayatlarımızdaki alışkanlıklar ve tükettiğimiz besinler. Tüketebileceğiniz bazı besinlerle hem yaşlanmanın hem de unutkanlığın önüne geçebilmeniz mümkün. İşte hafızayı çelik gibi yapan o besinler...

27.10.2022 10:46 - Son Güncelleme: 27.10.2022 10:46
Hafızayı çelik gibi yapıyor unutkanlığı kökünden tarihe gömüyor! Bunu yiyenlerin hafızası hiçbir şeyi silmiyor...

Gün geçtikçe artan unutkanlık sorunu, bazı besinlerin düzenli tüketilmesiyle giderilebiliyor.

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Hafızayı çelik gibi yapıyor unutkanlığı kökünden tarihe gömüyor! Bunu yiyenlerin hafızası hiçbir şeyi silmiyor...

Uzmanlar güçlü bir hafızaya sahip olmak için özellikle orman meyveleri ve omega 3'ten zengin bir beslenmeye yönelmeniz gerektiğine dikkat çekiyor.

Hafızayı çelik gibi yapıyor unutkanlığı kökünden tarihe gömüyor! Bunu yiyenlerin hafızası hiçbir şeyi silmiyor...

HER GÜN 5 PORSİYON SEBZE VE MEYVE TÜKETİN
Güçlü bir hafıza için porsiyonlardan biri mutlaka orman meyvesi, özellikle de yaban mersini olsun. Çünkü yabanmersini, bol miktarda içerdiği 'polifenol' sayesinde beyin hücrelerine saldıran serbest radikallerle savaşabiliyor.

Hafızayı çelik gibi yapıyor unutkanlığı kökünden tarihe gömüyor! Bunu yiyenlerin hafızası hiçbir şeyi silmiyor...

Günde 2-3 tepeleme yemek kaşığı, yani yaklaşık 30 gram yaban mersini tüketmeniz yeterli olacaktır. Eğer tazesini bulamazsanız kuru yabanmersini de yiyebilirsiniz. Ancak satın alırken mutlaka tadına bakıp şeker oranını kontrol edin.

Hafızayı çelik gibi yapıyor unutkanlığı kökünden tarihe gömüyor! Bunu yiyenlerin hafızası hiçbir şeyi silmiyor...

Ayrıca elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek en iyi antioksidan kaynaklarını oluşturuyor.

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