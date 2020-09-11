Haberler Galeri Sağlık Günde 20 tane kiraz yerseniz bakın neler oluyor! Her derde deva, uzmanların tercihi...

Günde 20 tane kiraz yerseniz bakın neler oluyor! Her derde deva, uzmanların tercihi...

Yaz mevsimin vazgeçilmez meyvelerinden biri kiraz. Ancak onu basit bir meyve gibi görmemenizde fayda var. Nedeni meyvesinden sapına kadar akılalmaz faydaları olması. İçerisinde bulundurduğu 'antosiyanin' maddesinin ağrı kesiciden 10 kat fazla olduğu tespit edilen kirazın faydaları saymakla bitmiyor.

11.09.2020 09:49 - Son Güncelleme: 11.09.2020 09:49
Günde 20 tane kiraz yerseniz bakın neler oluyor! Her derde deva, uzmanların tercihi...

Kiraz, C vitamini içeriği ile virüslere ve bakterilere karşı savaşarak bağışıklık sistemini destekler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Günde 20 tane kiraz yerseniz bakın neler oluyor! Her derde deva, uzmanların tercihi...

Güçlü bir ağrı kesicidir. 20 adet kirazda 12-25 mg arası 'antosiyanin' maddesi bulunur, bu maddenin ağrı kesiciden 10 kat fazla olduğu tespit edilmiştir.

Günde 20 tane kiraz yerseniz bakın neler oluyor! Her derde deva, uzmanların tercihi...

İçerdiği zengin mineraller ile vücuttaki suyu dengeler, kabızlığı giderir. Kolesterol ve kan şekerini düşürür, damar sertliğinin tedavisinde de etkili bir besindir.

Günde 20 tane kiraz yerseniz bakın neler oluyor! Her derde deva, uzmanların tercihi...

Eklem ağrılarını rahatlatmayı ve göz hastalıklarına karşı korumayı sağlayan güçlü bir iltihap önleyici madde olan 'kuersetin' içerir.

Günde 20 tane kiraz yerseniz bakın neler oluyor! Her derde deva, uzmanların tercihi...

İdrar söktürücü özelliğiyle böbreklerin dostu olan kiraz, vücudun zehirli maddelerden temizlenmesini sağlar.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bunu yiyen yaşlanmıyor adeta gençliğin kaynağı! Kolajen içeren besinler nelerdir? İşte kolajen içeren besinler...
Bunu yiyen yaşlanmıyor adeta gençliğin kaynağı! Kolajen içeren besinler nelerdir? İşte kolajen içeren besinler...