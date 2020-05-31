Haberler Galeri Sağlık Gilaburu meyvesi ile kansere savaş açın! İşte mucize besin gilaburunun faydaları...

Gilaburu meyvesi ile kansere savaş açın! İşte mucize besin gilaburunun faydaları...

Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan gilaburu, son yıllarda Türkiye'de de rağbet görüyor. Ekim ayının ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor. Gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade eden uzmanlar, "Yüksek C vitamini içeriği bunun yanında A ve E vitamininden, likopenden zengin olması bu meyvenin önemini artırıyor" diyor. Peki, gilaburunun faydaları neler?

31.05.2020 13:11 - Son Güncelleme: 31.05.2020 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





