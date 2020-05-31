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Gilaburu meyvesi ile kansere savaş açın! İşte mucize besin gilaburunun faydaları...

Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan gilaburu, son yıllarda Türkiye'de de rağbet görüyor. Ekim ayının ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor. Gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade eden uzmanlar, "Yüksek C vitamini içeriği bunun yanında A ve E vitamininden, likopenden zengin olması bu meyvenin önemini artırıyor" diyor. Peki, gilaburunun faydaları neler?

31.05.2020 13:11 - Son Güncelleme: 31.05.2020 13:11
Gilaburu meyvesi ile kansere savaş açın! İşte mucize besin gilaburunun faydaları...

Uzmanlar, gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade etti. Gilaburu, Adoxaceae familyasından kırmızı renkli, nohut büyüklüğünde bir meyve veren ağaç türü. Türkiye'nin farklı bölgelerinde "gilabolu, gilaboru, giraboru, kirabolu, frenk üzümü" gibi çeşitli isimlerle anılan gilaburu, içeriğindeki mineraller ve asit dolayısıyla "gençlik iksiri" olarak da anılıyor.

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Gilaburu meyvesi ile kansere savaş açın! İşte mucize besin gilaburunun faydaları...

Kuzey ve Orta Anadolu'da yetişen, beyaz renkli çiçekler açan, kırmızı renkli meyvesinden meyve suyu elde edilen gilaburu, yüksek C vitamini içeriğiyle birçok hastalıktan koruma özelliği taşıyor.

Gilaburu meyvesi ile kansere savaş açın! İşte mucize besin gilaburunun faydaları...

Yüksek miktarda C vitamini içeren gilaburu ve gilaburu suyu böbrek hastalıklarına, astım, romatizma, yüksek tansiyon, kabakulak, uyku bozukluğu gibi sorunlara iyi geliyor.

Gilaburu meyvesi ile kansere savaş açın! İşte mucize besin gilaburunun faydaları...

Gilaburu kabuğunun kramplara ve kas gerginliklerine iyi geldiği söylenmektedir.

Gilaburu meyvesi ile kansere savaş açın! İşte mucize besin gilaburunun faydaları...

Gilaburu, salamura veya meyve suyu halinde satılıyor. Dilerseniz salamurasını alıp suyunu da sıkabilirsiniz ancak uzmanlar, sulandırarak meyve suyunu tüketmeyi öneriyor.

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