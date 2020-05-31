Gilaburu meyvesi ile kansere savaş açın! İşte mucize besin gilaburunun faydaları...
Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan gilaburu, son yıllarda Türkiye'de de rağbet görüyor. Ekim ayının ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor. Gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade eden uzmanlar, "Yüksek C vitamini içeriği bunun yanında A ve E vitamininden, likopenden zengin olması bu meyvenin önemini artırıyor" diyor. Peki, gilaburunun faydaları neler?
Uzmanlar, gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade etti. Gilaburu, Adoxaceae familyasından kırmızı renkli, nohut büyüklüğünde bir meyve veren ağaç türü. Türkiye'nin farklı bölgelerinde "gilabolu, gilaboru, giraboru, kirabolu, frenk üzümü" gibi çeşitli isimlerle anılan gilaburu, içeriğindeki mineraller ve asit dolayısıyla "gençlik iksiri" olarak da anılıyor.