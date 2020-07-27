Evliya Çelebi yüzyıllar önce herkese önermişti! Bilim insanları da doğruladı, cinsel güce güç katıyor

Gebre otu olarak da bilinen kapari, tohum halinde yetişen bir bitki ve anavatanı Asya'dır. Ülkemizde ise Ege ve Akdeniz bölgesinde ağustos-eylül ayları arasında yetişir. Kapari turşu veya reçel olarak tüketilebilir. Zayıflamaya katkısı olan kapari Avrupa'da ise baharat ve garnitür olarak kullanılır. Ayrıca kozmetik sektöründe de yaygın olarak kullanılır. Kaparinin faydaları ve zararları neler?