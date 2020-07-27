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Evliya Çelebi yüzyıllar önce herkese önermişti! Bilim insanları da doğruladı, cinsel güce güç katıyor

17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden ve az sayıdaki 17. yüzyıl nesir yazarlarından biri Evliya Çelebi, 50 yılı aşkın süreyle Avrupa, Batı Asya ve Mısır topraklarını gezmiş ve dünyaca ünlü Evliya Çelebi Seyahatnamesini hazırlamıştır. Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyat açısından önemli bir yere sahip olan Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde kapari şiddetle tavsiye ediliyor. Peki nedir kapari, faydaları neler? Kapari nasıl kullanılıyor? İşte detaylar...

27.07.2020 16:45 - Son Güncelleme: 27.07.2020 16:45
Evliya Çelebi yüzyıllar önce herkese önermişti! Bilim insanları da doğruladı, cinsel güce güç katıyor

Gebre otu olarak da bilinen kapari, tohum halinde yetişen bir bitki ve anavatanı Asya'dır. Ülkemizde ise Ege ve Akdeniz bölgesinde ağustos-eylül ayları arasında yetişir. Kapari turşu veya reçel olarak tüketilebilir. Zayıflamaya katkısı olan kapari Avrupa'da ise baharat ve garnitür olarak kullanılır. Ayrıca kozmetik sektöründe de yaygın olarak kullanılır. Kaparinin faydaları ve zararları neler?

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Evliya Çelebi yüzyıllar önce herkese önermişti! Bilim insanları da doğruladı, cinsel güce güç katıyor

Evliya Çelebi'nin 400 yıl önce Seyahatnamesinde 'Gebre' olarak geçen ve 'çok faydalı' bitki dediği Kapari bitkisi, İspanya'da ise milli bitki ilan edildi.

Kapari, dikenli olması nedeniyle bazı çiftçiler tarafından zararlı bitki olarak bilinmesi nedeniyle arazilerinden sökülüyor.

Evliya Çelebi yüzyıllar önce herkese önermişti! Bilim insanları da doğruladı, cinsel güce güç katıyor

KAPARİNİN FAYDALARI

MS hastalığı tedavisinde kullanılır.
Kabızlığı giderir ve idrar söktürür.
Cinsel gücü artırır.
Balgam söktürür.
Bağırsak solucanlarının vücuttan atılmasını sağlar.
Ağrı kesici özelliği var. Bu sayede diş ağrılarını dindirir.
Romatizmaya iyi gelir.

Evliya Çelebi yüzyıllar önce herkese önermişti! Bilim insanları da doğruladı, cinsel güce güç katıyor

Gut hastalığının tedavisinde kullanılır.
Adet düzenleyicidir ve adet sancılarını giderir.
Karaciğer fonksiyonlarını düzenler.
Kalça rahatsızlıklarına ve hemoroide iyi gelir.
Felç riskini azaltır.
İskorbit hastalığı ve kan bozukluklarının tedavisinde kullanılır.

Evliya Çelebi yüzyıllar önce herkese önermişti! Bilim insanları da doğruladı, cinsel güce güç katıyor

Vücudunuzdaki yağların yakmasını sağlar. Zayıflamaya yardımcı olur.
Antioksidan özelliği vardır. Ayrıca hücre hasarını en aza indirir.
Kanserli hücrelerinin oluşumunu önler. Ayrıca bu hücrelerin yayılımını da engellemeye yardımcı olur.

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