Esra Ezmeci uyardı! Psikolojiyi alt üst ediyor! Bu belirtiler sizde de olabilir! Tedavi edilmezse...

Bu hastalık bir anda belirip, etkilerinin de bir anda anlaşılması mümkün değildir. Tükenmişlik hissi zamanla oluşmaya başlar ve son ana gelinceye dek, ne siz ne de çevrenizin bu durumu anlaması mümkün olmaz. Durum ilerledikçe işin içinden çıkılamaz bir hale gelmeye başlar. Durum sosyal çevre kaybı, iş kaybı gibi büyük kayıplara yol açabilir. O zaman öncelikle tükenmişlik sendromunun gelişine bakalım.