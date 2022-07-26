Esra Ezmeci uyardı! Psikolojiyi alt üst ediyor! Bu belirtiler sizde de olabilir! Tedavi edilmezse...
Belirtisini hemen göstermiyor, sonuçları ağır oluyor. Aşırı yorgun hissettiriyor, kalp çarpıntıları ve mide problemleri baş gösteriyor. Sürekli kabız olma veya sürekli olarak hastalanmak da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Uyku problemleri, uykuya dalmada veya uyanmakta zorluk yaşanıyor. Geleceğe dair sürekli olarak umutsuz hissetme, kendine güvenle ilgili problemler yaşama eksik hissetme, sürekli olarak hayal kırıklığına uğramak, yoğun kaygı duygusuna eşlik eden huzursuzluk duygularına sahip olmak da belirtileri arasında. Hemen hemen herkesin iş ya da özel hayatındaki sorunlar sebebiyle stresi var. Ancak doz artınca, insan hiç fark etmeden kendini kaybedebiliyor. Vaktinde tedbir alınmazsa bu rahatsızlık, insanı çıkmaza sürükleyebilir. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sorunun sebep ve çözümlerini tek tek anlattı. Peki, tükenmişlik sendromu neden olur? Tükenmişlik sendromu belirtileri neler? İşte merak edilenler...
Stresli, öngörülemez yaşantımızın da etkisiyle toplumumuzda artan tükenmişlik hissi; önem verilmesi ve kesinlikle destek alınması gereken önemli bir konudur. Yüksek oranda yoğun stresli iş hayatının egemen olduğu kişilerde görülen bu durum; başarısızlık hissi, kişinin kendini sürekli bitkin hissetmesi, enerjisinin yüksek olamayışı gibi problemlerle kendini göstermeye başlar. Sabah yazarı Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, tükenmişlik sendromunun neden olabileceği ağır sonuçları ve nasıl yenilebileceğini anlattı:
Bu hastalık bir anda belirip, etkilerinin de bir anda anlaşılması mümkün değildir. Tükenmişlik hissi zamanla oluşmaya başlar ve son ana gelinceye dek, ne siz ne de çevrenizin bu durumu anlaması mümkün olmaz. Durum ilerledikçe işin içinden çıkılamaz bir hale gelmeye başlar. Durum sosyal çevre kaybı, iş kaybı gibi büyük kayıplara yol açabilir. O zaman öncelikle tükenmişlik sendromunun gelişine bakalım.
FİZİKSEL BELİRTİLER
Aşırı yorgun hissetme durumu ve uzun süreli nedensiz halsizlikler. Herhangi biyolojik sebebe bağlı olmayan kalp çarpıntıları ve mide problemleri. Herhangi biyolojik sebebe bağlı olmadan sürekli kabız olma veya sürekli olarak hastalanmak da önemli bir göstergedir. Uyku problemleri, uykuya dalmada veya uyanmaktaki zorluklar. Solunumun sıkıntılı olması. Kronik bedensel ağrılar. Mesela bacak ağrısı, sırt ağrısı gibi...
DUYGUSAL HALİMİZDEKİ GÖSTERGELER
Geleceğe dair sürekli olarak umutsuz hissetme. Kendine güvenle ilgili problemler yaşama eksik hissetme. Sürekli olarak hayal kırıklığına uğramak. Kendine değer verememek ve değersiz hissetmek. Herhangi bir eleştiriye tahammül edememek. Çok fazla şüphe duymak. Yoğun kaygı duygusuna eşlik eden huzursuzluk duygularına sahip olmak.