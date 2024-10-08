Ebola Benzeri Virüs Temas Yoluyla Bulaşıyor, Yüksek Ölüm Oranına Sahip: Sağlık Yetkilileri Alarma Geçti!

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da, 9 ölümle sonuçlanan ve "Marburg virüsü" olarak bilinen Ebola benzeri bir virüs sağlık yetkililerini alarma geçirdi. Yarasalardan bulaşan bu ölümcül virüs için şu anda etkili bir tedavi ya da aşı bulunmuyor. Virüs, insandan insana temas yoluyla bulaşıyor ve sağlık çalışanları arasında yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yakından takip edilen salgında, 300 kişi gözetim altında tutuluyor.
Marburg virüsü, Ebola'ya benzer şekilde ciddi kanamalı ateş yapar ve oldukça yüksek ölüm oranına sahiptir. DSÖ'ye göre, virüsün ölüm oranı yüzde 20 ile yüzde 90 arasında değişebiliyor. Şu ana kadar 27 vaka ve 9 ölüm Ruanda genelinde rapor edildi. Çoğu vaka, Kigali'deki iki sağlık tesisinde çalışan sağlık görevlilerini etkiledi.
Bu virüse karşı şu anda herhangi bir aşı ya da tedavi bulunmuyor. Salgının kontrol altına alınması için önleyici tedbirler alınmaya devam ediyor. Ancak tedavi sadece destekleyici bakımla sınırlı. CDC, virüsün ilk belirtilerini ateş, titreme, kas ağrısı ve baş ağrısı olarak tanımlıyor. Hastalığın ilerleyen evrelerinde ise deliryum, karaciğer yetmezliği ve kanamalar görülebilir.