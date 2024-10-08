Ebola Benzeri Virüs Temas Yoluyla Bulaşıyor, Yüksek Ölüm Oranına Sahip: Sağlık Yetkilileri Alarma Geçti!

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da, 9 ölümle sonuçlanan ve "Marburg virüsü" olarak bilinen Ebola benzeri bir virüs sağlık yetkililerini alarma geçirdi. Yarasalardan bulaşan bu ölümcül virüs için şu anda etkili bir tedavi ya da aşı bulunmuyor. Virüs, insandan insana temas yoluyla bulaşıyor ve sağlık çalışanları arasında yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yakından takip edilen salgında, 300 kişi gözetim altında tutuluyor.

⚠️ Marburg Virüsü Nedir? Marburg virüsü, Ebola'ya benzer şekilde ciddi kanamalı ateş yapar ve oldukça yüksek ölüm oranına sahiptir. DSÖ'ye göre, virüsün ölüm oranı yüzde 20 ile yüzde 90 arasında değişebiliyor. Şu ana kadar 27 vaka ve 9 ölüm Ruanda genelinde rapor edildi. Çoğu vaka, Kigali'deki iki sağlık tesisinde çalışan sağlık görevlilerini etkiledi.