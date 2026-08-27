Dünyada bir ilk: Yapay zeka destekli beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi
Dünyada canlı yapay zeka desteğiyle gerçekleştirilen ilk beyin ameliyatında önemli bir başarıya imza atıldı. İngiltere'deki University College London Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, 48 yaşındaki iki çocuk babası Rhys Hibbert'ın hipofiz bezinde bulunan 11 milimetrelik iyi huylu tümör başarıyla çıkarıldı. Tümörün görme sinirleri ve beyne kan taşıyan ana damarlara yakın olması nedeniyle operasyon yüksek hassasiyet gerektiriyordu.
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