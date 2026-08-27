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Dünyada bir ilk: Yapay zeka destekli beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi

Dünyada canlı yapay zeka desteğiyle gerçekleştirilen ilk beyin ameliyatında önemli bir başarıya imza atıldı. İngiltere'deki University College London Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, 48 yaşındaki iki çocuk babası Rhys Hibbert'ın hipofiz bezinde bulunan 11 milimetrelik iyi huylu tümör başarıyla çıkarıldı. Tümörün görme sinirleri ve beyne kan taşıyan ana damarlara yakın olması nedeniyle operasyon yüksek hassasiyet gerektiriyordu.

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Yapay zeka ameliyatta canlı video analiz etti, cerrahlara kritik destek verdi

The Guardian haberine göre ameliyat sırasında yapay zeka, cerrahlara yalnızca önceden hazırlanmış görüntüler üzerinden değil, doğrudan canlı video akışını analiz ederek destek verdi. Sistem cerrahi aletlerin konumunu takip ederken, gizli damar ve sinirlerin bulunabileceği bölgeleri işaretledi ve tümörün çıkarılması için daha güvenli alanların belirlenmesine yardımcı oldu. Nihai kararların tamamı ise cerrahlarda kaldı.

Nöbet geçiren hastada hipofiz bezinde 11 milimetrelik tümör tespit edildi

GÖRME KAYBI RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYDI

Hibbert, yaklaşık 18 ay öncesine kadar sağlıklı ve aktif bir yaşam sürüyordu. Öğle aralarında düzenli olarak iki kilometre yürüyen Hibbert, bir gün yürüyüş sırasında bilincini kaybederek nöbet geçirdi. Yapılan tetkiklerde kafatasının tabanında, hipofiz bezinde 11 milimetrelik bir tümör tespit edildi.

İyi huylu olan tümör, görmeyi sağlayan optik sinirlerin yanı sıra beyne kan taşıyan önemli arterlerin hemen yakınında bulunuyordu. Zamanla tümörün optik sinirlere baskı yapması, Hibbert'ın çevresel görüşünün daralmasına neden oldu.

Bununla birlikte hastada ciddi yorgunluk, baş dönmesi ve günlük yaşamını etkileyen denge sorunları da ortaya çıktı. Eşyaların üzerine takılmaya başlayan Hibbert için tümörün ilerlemesi halinde görme yetisinin daha da kötüleşmesi endişe konusu oldu.


(Görsel: Sağda görülen Rhys Hibbert (solda nörocerrah Hani Marcus ile birlikte), yapay zeka destekli bir ameliyatla beyin tümörünün başarıyla çıkarıldığı ilk hasta oldu. Londra'daki Ulusal Nöroloji ve Nöroşirürji Hastanesi'nde ameliyat edildi. UCLH/PA)

Tümörün çevresindeki damar ve sinirler ameliyatı zorlaştırdı
CERRAHIN KARŞISINDA KRİTİK BİR ANATOMİK PROBLEM VARDI
Operasyonun burun yoluyla gerçekleştirilen endoskopik yöntemle yapılması planlandı. Cerrahlar burundan kafatasının tabanına ulaşarak tümöre müdahale edecekti.
Ancak tümörün çevresindeki önemli damar ve sinirlerin bir bölümü kemik ve sert zar tabakalarının arkasında gizliydi.
Üstelik insan anatomisinin kişiden kişiye değişmesi, operasyon sırasında en güvenli yaklaşım noktasının belirlenmesini zorlaştırıyordu.
Tümörün tamamen çıkarılamama ihtimali
%25–50
Önemli kan damarının zarar görme riski
%0,5–2
İşte yapay zeka desteği bu kritik aşamada devreye girdi.
Yapay zeka canlı görüntüyü saniye saniye analiz ederek damarları işaretledi

CANLI GÖRÜNTÜYÜ SANİYE SANİYE ANALİZ ETTİ

Araştırmacıların geliştirdiği sistem, ameliyat sırasında kameradan gelen görüntüleri gerçek zamanlı olarak analiz etti. Yapay zeka; cerrahi aletleri takip ederken damar ve sinirlerin bulunabileceği bölgeleri de belirledi.

Sistem, cep telefonlarındaki yüz tanıma teknolojisine benzer bir prensiple çalışıyor. Ancak yüzleri tanımak yerine, cerrahi açıdan hayati önem taşıyan ve çoğu zaman doğrudan görülemeyen anatomik yapıları ayırt ediyor.

Bu amaçla yapay zeka, yüzlerce hipofiz tümörü ameliyatının görüntüleri kullanılarak eğitildi. Araştırmacılar videolarda damar ve sinirleri tek tek işaretleyerek sistemin bu kritik yapıları öğrenmesini sağladı.

Sistem cerrahın ’ikinci gözü’ oldu, kararlar uzman ekipte kaldı
YAPAY ZEKA CERRAHIN İKİNCİ GÖZÜ OLDU
Operasyonu gerçekleştiren Profesör Hani Marcus, yapay zekanın bir cerrahın kariyeri boyunca karşılaşabileceğinden çok daha fazla ameliyat görüntüsüyle eğitildiğini belirtti. Marcus'a göre sistem, ameliyat sırasında cerraha adeta uzman bir "ikinci göz" gibi destek sağlayabiliyor.
Gerçek zamanlı çalışma
Daha önce geliştirilen bazı deneysel yapay zeka uygulamalarından farklı olarak sistem, operasyon devam ederken görüntüleri değerlendirerek cerraha anlık bilgi sunabiliyor.
Cerrahi kararlar uzman ekipte
Buna rağmen yapay zeka ameliyatın kontrolünü üstlenmedi. Sistemin görevi öneri ve işaretlemelerle cerraha yardımcı olmakla sınırlı kaldı; tüm cerrahi kararlar uzman ekip tarafından verildi.
Ameliyat sonrası görme yetisi belirgin şekilde iyileşti

HİBBERT: "HAYATIMI BANA GERİ VERDİ"

Operasyonun ardından Hibbert'ın görme yetisinde belirgin bir iyileşme yaşandı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre Hibbert, ameliyat sonrasında gözlerini açtığında görüş alanının yeniden genişlediğini fark etti.

Hibbert: Bir yıldır bu kadar net göremiyordum

Hibbert, yaklaşık bir yıldır bu kadar net göremediğini ve ameliyattan sonra görmesinin her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Eski enerjisine yeniden kavuştuğunu belirten Hibbert, yaşadığı yan etkilerin de ortadan kalktığını ifade etti.

Google destekli teknoloji yıllarca laboratuvarda test edildi

HEDEF DAHA GENİŞ KLİNİK KULLANIM

Sağlık ve Bakım Araştırmaları Ulusal Enstitüsü ile Google tarafından desteklenen teknoloji, gerçek bir ameliyatta kullanılmadan önce yıllar boyunca laboratuvar ortamında test edildi.

Daha kapsamlı klinik çalışma için hazırlık başladı

İlk operasyonun ardından araştırma ekibi, sistemi daha fazla hasta üzerinde değerlendirmek için daha kapsamlı bir klinik çalışma hazırlıyor. Uzun vadede amaç ise cerrahların ameliyat sırasında gerektiğinde danışabileceği, gerçek zamanlı çalışan bir yapay zeka destek mekanizması oluşturmak.

Yapay zeka cerrahlara ek güvenlik katmanı sağlıyor

Bu gelişme, yapay zekanın doktorların yerini almasından ziyade, özellikle insan gözünün doğrudan göremediği kritik anatomik yapılar söz konusu olduğunda cerrahlara ek bir güvenlik katmanı sağlayabileceğini gösteren önemli örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Haberde yer alan bilgiler The Guardian'dan, görseller ise Takvim fotoğraf arşivinden kullanılmıştır.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık