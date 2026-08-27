Dünyada bir ilk: Yapay zeka destekli beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi

GÖRME KAYBI RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYDI

Hibbert, yaklaşık 18 ay öncesine kadar sağlıklı ve aktif bir yaşam sürüyordu. Öğle aralarında düzenli olarak iki kilometre yürüyen Hibbert, bir gün yürüyüş sırasında bilincini kaybederek nöbet geçirdi. Yapılan tetkiklerde kafatasının tabanında, hipofiz bezinde 11 milimetrelik bir tümör tespit edildi.

İyi huylu olan tümör, görmeyi sağlayan optik sinirlerin yanı sıra beyne kan taşıyan önemli arterlerin hemen yakınında bulunuyordu. Zamanla tümörün optik sinirlere baskı yapması, Hibbert'ın çevresel görüşünün daralmasına neden oldu.

Bununla birlikte hastada ciddi yorgunluk, baş dönmesi ve günlük yaşamını etkileyen denge sorunları da ortaya çıktı. Eşyaların üzerine takılmaya başlayan Hibbert için tümörün ilerlemesi halinde görme yetisinin daha da kötüleşmesi endişe konusu oldu.



(Görsel: Sağda görülen Rhys Hibbert (solda nörocerrah Hani Marcus ile birlikte), yapay zeka destekli bir ameliyatla beyin tümörünün başarıyla çıkarıldığı ilk hasta oldu. Londra'daki Ulusal Nöroloji ve Nöroşirürji Hastanesi'nde ameliyat edildi. UCLH/PA)

