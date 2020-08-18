Dünya Sağlık Örgütü'nden Rusya'nın koronavirüs aşısı ile ilgili flaş açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin, dünyanın ilk koronavirüs(Kovid-19) aşısını resmen tescil ettiklerini duyurmuş ve kızının da aşılandığını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşı milliyetçiliğini önlemeliyiz." uyarısında bulundu ve Rusya'nın tescil ettiği aşıyla ilgili mesaj verdi. İşte detaylar...
18.08.2020 22:39
- Son Güncelleme: 18.08.2020 22:47
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için ülkelere uyarıda bulunarak, "Sınırlı tedarikleri stratejik ve küresel olarak paylaşmak aslında her ülkenin ulusal çıkarına. Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil. Aşı milliyetçiliğini önlemeliyiz." dedi.
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