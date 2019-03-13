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Damarları temizleyen besinler hangileridir? Bu besinler kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

Damarları temizleyen besinler vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikler Türkiye'de çok fazla sigarana içenin bulunmasından dolayı damar tıkanıklığı en çok görülen hastalıklardan birisi. Damarları temizleyen besinler hem bu türk hastalıklara çare olurken, hem de kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Peki hangi besinler damarları temizliyor? İşte damarları temizleyen besinler...

13.03.2019 21:10 - Son Güncelleme: 13.03.2019 21:11
Damarları temizleyen besinler hangileridir? Bu besinler kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

Damarları temizleyen besinler kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Özellikle günde 1 çay kaşığı tarçının kandaki yağ oranını yüzde 26 oranında azalttığı kaydedilmiştir.

Damarları temizleyen besinler hangileridir? Bu besinler kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır.

Damarları temizleyen besinler hangileridir? Bu besinler kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı...

Damarları temizleyen besinler hangileridir? Bu besinler kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir.

Damarları temizleyen besinler hangileridir? Bu besinler kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.

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