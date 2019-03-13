Damarları temizleyen besinler hangileridir? Bu besinler kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

Damarları temizleyen besinler vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikler Türkiye'de çok fazla sigarana içenin bulunmasından dolayı damar tıkanıklığı en çok görülen hastalıklardan birisi. Damarları temizleyen besinler hem bu türk hastalıklara çare olurken, hem de kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Peki hangi besinler damarları temizliyor? İşte damarları temizleyen besinler...

13.03.2019 21:10 - Son Güncelleme: 13.03.2019 21:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





