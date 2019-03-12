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Sağlığımıza yararlı besinler hangileri? İşte gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin...

Yediğimiz besinlerin ne kadar sağlıklı olduğunu biliyor muyuz? Sağlıklı ve uzun yaşam sürmenin püf noktalarından biri de şüphesiz ki iyi beslenmek. O yüzden uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için yediğimiz besinlerin nelere iyi geldiğini bilmeliyiz. Peki en faydalı besinler hangileri? Hangi besin neye iyi geliyor? İşte uzmanlar tarafından belirlenen gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin...

12.03.2019 17:36 - Son Güncelleme: 12.03.2019 17:48
Sağlığımıza yararlı besinler hangileri? İşte gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin...

MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Sağlığımıza yararlı besinler hangileri? İşte gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin...

AHUDUDU: Bir kap
Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

Sağlığımıza yararlı besinler hangileri? İşte gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin...

PORTAKAL: Bir büyük boy
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

Sağlığımıza yararlı besinler hangileri? İşte gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin...

KİVİ: Bir adet
Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

Sağlığımıza yararlı besinler hangileri? İşte gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin...

NAR: Bir kap nar tanesi
C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.

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