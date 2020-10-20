Damarları saatler içinde tertemiz yapıyor! Çok az miktarı bile yetiyor... İşte damarları temizleyen besinler
Dengesiz beslenme sonucunda tıkanan damarlar ölüm riskini arttırmaktadır. Bu nedenden dolayı sağlıklı bir şekilde beslenmek, damarlar tıkanmadan buna önlem alınması gerekmektedir. Peki damarları temizleyen besinler hangileri?.
20.10.2020 13:09
- Son Güncelleme: 20.10.2020 13:09
Erkek ICR farelerle yapılan çalışmada, sarımsak verilen farelerin doku ve kan örneklerinde diğer gruba göre daha az lipid bulunduğu ve karaciğerlerinde de daha az kolesterol ve trigliserid olduğu görülmüştür. Batılı dünyanın lokman hekimi Dioscorides, sarımsağın atardamarlara iyi geldiğini ve toplardamarları genişlettiğini savunmuştur. Sarımsak tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha az kalp ve damar hastalıklarının görüldüğü çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kanda bulunan fibrin ve plak yapılarının oluşumunu azaltmaktadır.
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