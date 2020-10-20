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Damarları saatler içinde tertemiz yapıyor! Çok az miktarı bile yetiyor... İşte damarları temizleyen besinler

Dengesiz beslenme sonucunda tıkanan damarlar ölüm riskini arttırmaktadır. Bu nedenden dolayı sağlıklı bir şekilde beslenmek, damarlar tıkanmadan buna önlem alınması gerekmektedir. Peki damarları temizleyen besinler hangileri?.

20.10.2020 13:09 - Son Güncelleme: 20.10.2020 13:09
Damarları saatler içinde tertemiz yapıyor! Çok az miktarı bile yetiyor... İşte damarları temizleyen besinler

Çoğu kişi beslenmeyi doymak olarak görse de beslenme vücut için gerekli vitamin ve minerallerin alınmasıdır. Bazı besinler diğerlerine göre daha spesifik görevleri de üstlenerek vücut için antioksidan etkiyi daha çok gösterir.

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Damarları saatler içinde tertemiz yapıyor! Çok az miktarı bile yetiyor... İşte damarları temizleyen besinler

Böyle bir durumda vücut kendini daha iyi temizleyebilir, damarlarda plak oluşma ihtimali azalır ve kan dolaşımı daha düzgün olur. İşte damarları temizleyen o besinler...

Damarları saatler içinde tertemiz yapıyor! Çok az miktarı bile yetiyor... İşte damarları temizleyen besinler

SARIMSAK

Sarımsağın yapısında çok sayıda kimyasal bulunmaktadır. En önemli kimyasal allisin'dir. A, B1, B2, B, C vitamini ve çeşitli mineralleri içerir. Aynı zamanda vücutta önemli antioksidan olan glutatyonun üretimini arttırmaktadır.

Damarları saatler içinde tertemiz yapıyor! Çok az miktarı bile yetiyor... İşte damarları temizleyen besinler

Erkek ICR farelerle yapılan çalışmada, sarımsak verilen farelerin doku ve kan örneklerinde diğer gruba göre daha az lipid bulunduğu ve karaciğerlerinde de daha az kolesterol ve trigliserid olduğu görülmüştür. Batılı dünyanın lokman hekimi Dioscorides, sarımsağın atardamarlara iyi geldiğini ve toplardamarları genişlettiğini savunmuştur. Sarımsak tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha az kalp ve damar hastalıklarının görüldüğü çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kanda bulunan fibrin ve plak yapılarının oluşumunu azaltmaktadır.

Damarları saatler içinde tertemiz yapıyor! Çok az miktarı bile yetiyor... İşte damarları temizleyen besinler

NAR

Ulusal Bilimler Akademisi bildiriler kitabında yayımlanan araştırmaya göre narın yüksek antioksidan kapasitesi nitrik oksit üretimini arttırmaktadır. Bu durum ise kan akışının ve arterlerin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

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