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Corona virüse karşı küçük ama etkili çözüm! Günde sadece 2 tane yemeniz bile yeter....

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs tüm insanlığı tehdit ediyor. Türkiye'de de görülen koronavirüs için vatandaşlar önlem almaya çalışıyor. Bu önlemlerin başında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sistemi şart. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Koronavirüs salgınana karşı güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanların tüketilmesini önerdiği maddelerden biri de mikro mineral selenyum. En zengin selenyum kaynaklarının başında ise Brezilya fındığı geliyor.

02.04.2020 13:57 - Son Güncelleme: 02.04.2020 13:57
Corona virüse karşı küçük ama etkili çözüm! Günde sadece 2 tane yemeniz bile yeter....

Tüm dünyada binlerce can alan ve koronavirüs salgını karşısında bizim yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan bir tanesi evde kalmak, diğeri de bağışıklık sistemimizi elimizden geldiğince güçlü tutmak. Başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık yapıcı organizmaya karşı en güçlü silahın sağlam bir bağışıklık sistemi olduğunu da uzmanlar altını çize çize tekrarlıyor...

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Corona virüse karşı küçük ama etkili çözüm! Günde sadece 2 tane yemeniz bile yeter....

Uzmanların sağlıklı bireyler için önerdiği günlük selenyum tüketim miktarları şöyle: Doğumdan 6 aya kadar 15 mikrogram, 7 aydan 3 yaşa günlük 20 mikrogram, 4-8 yaş arası günlük 30 mikrogram, 9-13 yaş arası 40 mikrogram, 14 yaş ve üzeri 55 mikrogram. Peki hangi yiyecekler selenyum açısından zengin ve bu yiyecekleri nasıl tüketebilirsiniz? İşte cevabı...

Corona virüse karşı küçük ama etkili çözüm! Günde sadece 2 tane yemeniz bile yeter....

Brezilya fındığı en zengin selenyum kaynaklarının başında geliyor. 6-8 adet Brezilya fındığında 544 mikrogram selenyum bulunuyor.

Corona virüse karşı küçük ama etkili çözüm! Günde sadece 2 tane yemeniz bile yeter....

Yani yetişkinler için birkaç günde bir 2-3 adet Brezilya fıstığı yemek oldukça bol miktarda selenyum alımı demek.

Corona virüse karşı küçük ama etkili çözüm! Günde sadece 2 tane yemeniz bile yeter....

Balıkların ve deniz ürünlerinin birçoğunda bol miktarda selenyum var. Sardalya, somon, karides, istiridye gibi deniz ürünlerinin hepsi 40 ila 65 mikrogram civarı selenyum içeriğiyle olmazsa olmazlardan.

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