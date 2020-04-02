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Corona virüse karşı küçük ama etkili çözüm! Günde sadece 2 tane yemeniz bile yeter....

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs tüm insanlığı tehdit ediyor. Türkiye'de de görülen koronavirüs için vatandaşlar önlem almaya çalışıyor. Bu önlemlerin başında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sistemi şart. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Koronavirüs salgınana karşı güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanların tüketilmesini önerdiği maddelerden biri de mikro mineral selenyum. En zengin selenyum kaynaklarının başında ise Brezilya fındığı geliyor.

02.04.2020 13:57 - Son Güncelleme: 02.04.2020 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





