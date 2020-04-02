Corona virüse karşı küçük ama etkili çözüm! Günde sadece 2 tane yemeniz bile yeter....
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs tüm insanlığı tehdit ediyor. Türkiye'de de görülen koronavirüs için vatandaşlar önlem almaya çalışıyor. Bu önlemlerin başında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sistemi şart. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Koronavirüs salgınana karşı güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanların tüketilmesini önerdiği maddelerden biri de mikro mineral selenyum. En zengin selenyum kaynaklarının başında ise Brezilya fındığı geliyor.
Tüm dünyada binlerce can alan ve koronavirüs salgını karşısında bizim yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan bir tanesi evde kalmak, diğeri de bağışıklık sistemimizi elimizden geldiğince güçlü tutmak. Başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık yapıcı organizmaya karşı en güçlü silahın sağlam bir bağışıklık sistemi olduğunu da uzmanlar altını çize çize tekrarlıyor...
Uzmanların sağlıklı bireyler için önerdiği günlük selenyum tüketim miktarları şöyle: Doğumdan 6 aya kadar 15 mikrogram, 7 aydan 3 yaşa günlük 20 mikrogram, 4-8 yaş arası günlük 30 mikrogram, 9-13 yaş arası 40 mikrogram, 14 yaş ve üzeri 55 mikrogram. Peki hangi yiyecekler selenyum açısından zengin ve bu yiyecekleri nasıl tüketebilirsiniz? İşte cevabı...