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Çok acil kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda 15 kilo garantili! Yağları parçalayan doğal kür tarifi!

Yaz aylarının gelmesinin ardından doğal yöntemlerle kilo vermek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 ayda kaç kilo verilir ve 1 ayda 15 kilo verdiren diyet konuları yer alıyor. Sağlıklı bir şekilde, ilaç kullanmadan zayıflamak isteyenler için mucizevi nitelikte olan bu kür uzmanlar tarafından da tavsiye edilir. Düzenli kullanımında metabolizmayı hızlandıran bu tarif yağların parçalanmasına katkıda bulunuyor. İşte 1 ayda 15 kilo verdiren yöntemler;

takvim.com.tr
16.06.2022 10:23 - Son Güncelleme: 16.06.2022 10:23
Çok acil kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda 15 kilo garantili! Yağları parçalayan doğal kür tarifi!

15 GÜNDE 10 KİLO VERDİREN KİMYON KÜRÜ

Yağ yakan ve zayıflatan kimyon kürünü evde çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kimyon kürünü 15 gün boyunca aralıksız tüketmeniz gerekiyor. 15 gün geçtikten sonra ara verip vücudunuzu dinlendirin. Yaklaşık 2 hafta ara verdikten sonra tekrar kimyon kürünü uygulayabilirsiniz.

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Çok acil kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda 15 kilo garantili! Yağları parçalayan doğal kür tarifi!

Kimyon kürü için;

1 bardağın içerisine yemek kaşığı kimyon tohumu koyun. Ardından üzerine su ekleyin.
Kimyonlu suyu geceden hazırlayın ve sabaha kadar bekletin.
Sabah uyanır uyanmaz direk bu hazırladığınız karışımı süzüp için.

Çok acil kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda 15 kilo garantili! Yağları parçalayan doğal kür tarifi!

Kimyon çok fazla tüketildiğinde mide ekşimesi, mide ağrısı, Uzun süreli kullanımda böbrek ve karaciğer hasarı, mide bulantısı, uyuşukluk, düşük kan şekeri, baş dönmesi, deri döküntüleri gibi bir çok soruna sebep olabilir. Eğer kronik bir rahatsızlığınız ya da düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa kimyon kürünü tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışın.

Çok acil kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda 15 kilo garantili! Yağları parçalayan doğal kür tarifi!

Yoğurt Kürü

3 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu ile yarım çay kaşığından daha az toz zencefil, zerdeçal ve toz tarçın iyice çırpılarak hazırlanan karışım, gece yatmadan bir saat önce tüketilir. Üzerine beş bardak kadar su içilmesi ile tamamlanan kür, metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını arttırır.

Çok acil kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda 15 kilo garantili! Yağları parçalayan doğal kür tarifi!

Tatlı krizini çözen çay kürü

Yarım litre su ile 1 yemek kaşığı kadar ya da 1 poşet yeşil çay demlenir. İçerisine bir elma kabukları ile birlikte dilimlenerek, zencefil rendelenerek, iki tarçın çubuğu ise kırılarak atılır.

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