Çok acil kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda 15 kilo garantili! Yağları parçalayan doğal kür tarifi!
Yaz aylarının gelmesinin ardından doğal yöntemlerle kilo vermek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 ayda kaç kilo verilir ve 1 ayda 15 kilo verdiren diyet konuları yer alıyor. Sağlıklı bir şekilde, ilaç kullanmadan zayıflamak isteyenler için mucizevi nitelikte olan bu kür uzmanlar tarafından da tavsiye edilir. Düzenli kullanımında metabolizmayı hızlandıran bu tarif yağların parçalanmasına katkıda bulunuyor. İşte 1 ayda 15 kilo verdiren yöntemler;
16.06.2022 10:23 - Son Güncelleme: 16.06.2022 10:23
15 GÜNDE 10 KİLO VERDİREN KİMYON KÜRÜ
Yağ yakan ve zayıflatan kimyon kürünü evde çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kimyon kürünü 15 gün boyunca aralıksız tüketmeniz gerekiyor. 15 gün geçtikten sonra ara verip vücudunuzu dinlendirin. Yaklaşık 2 hafta ara verdikten sonra tekrar kimyon kürünü uygulayabilirsiniz.
Kimyon çok fazla tüketildiğinde mide ekşimesi, mide ağrısı, Uzun süreli kullanımda böbrek ve karaciğer hasarı, mide bulantısı, uyuşukluk, düşük kan şekeri, baş dönmesi, deri döküntüleri gibi bir çok soruna sebep olabilir. Eğer kronik bir rahatsızlığınız ya da düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa kimyon kürünü tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışın.