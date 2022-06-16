Çok acil kilo vermek isteyenler dikkat! 1 ayda 15 kilo garantili! Yağları parçalayan doğal kür tarifi!

Kimyon çok fazla tüketildiğinde mide ekşimesi, mide ağrısı, Uzun süreli kullanımda böbrek ve karaciğer hasarı, mide bulantısı, uyuşukluk, düşük kan şekeri, baş dönmesi, deri döküntüleri gibi bir çok soruna sebep olabilir. Eğer kronik bir rahatsızlığınız ya da düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa kimyon kürünü tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışın.