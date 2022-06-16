5 dakikada inci gibi dişlere sahip olun! Doğal yollarla mucizevi etki! İşte dişleri bembeyaz yapacak o yöntem!
Diş beyazlatma yöntemleri çoğu kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Çevresel etmenlerin yanı sıra genetik olarak da dişlerinizde sararma meydana geliyor olabilir. Fakat oldukça kolay bir şekilde bu sorundan kurtulabilirsiniz. Peki, diş beyazlatma yöntemleri neler? Diş sararmasına ne iyi gelir? Diş beyazlatma nasıl yapılır? İşte merak edilenler…
Diş Kahve, sigara gibi dış etkenler in yanı sıra genetik faktörler de dişlerde sararma ortaya çıkabiliyor. Gülümsemesini güzelleştirmek ve bembeyaz dişlere sahip olmak isteyenlerin en sık araştırdığı konulardan biri de diş beyazlatma nasıl yapılır sorusudur. Çok daha sağlıklı ve bakımlı dişlere kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Mucize etkilere sahip olan doğal yöntemler uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor. Diş beyazlatma nasıl yapılır ve diş sararmasına en iyi gelir sorularına cevaplar için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Diş beyazlatma yöntemleri neler?
Diş beyazlatma yöntemleri arasında ilk olarak diş fırçalama yer almaktadır. Dişlerin günce iki kez ve 3 dakika boyunca fırçalanması gerekir. Sararmanın nedeni fırçalamamaktan kaynaklıysa, başka bir çözüm yoktur. Fakat dişler genel aşınmalardan, içecek tüketimi ve benzeri durumlardan dolayı sararıyorsa, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Dişleri beyazlatmak için karbonat ile fırçalayıp, durulamadan üzerine limon suyu ile gargara yapılmalıdır. Bu işlem aşındırıcı etkilere sahip olduğu için, sadece ayda bir kez tekrarlanabilir.
Karbonatta yer alan maddelerin dişleri 5 dakika içerisinde beyazlattığı bilinirken şimdilerde uzmanlar, karbonat ile karıştırıldığında ekstra etki oluşturan ürünleri de ortaya çıkardılar.C vitamini açısından vücuda en yararlı ürünler arasında gösterilen limon, şimdilerde karbonatla birlikte kullanıldığında diş sağlığı için mucizevi bir etki yaratmaktadır. Bu karışımı kullanabilmek için öncelikle karbonatın üzerine birkaç damla limon damlatarak macun haline gelene kadar karıştırmak gerekiyor. Ardından bu macunu yumuşak bir fırça yardımıyla dişlerinize uygulayarak mutlak beyazlığa kolayca kavuşabilirsiniz.
Uzmanlar, karbonat ve limon karışımının yanı sıra dişleri bembeyaz bir hale getirebilmek için diş macununun üzerine karbonat eklenmesini de tavsiye ediyorlar. Bu sayede diş macununun kötü kokusundan kurtularak ağız bölgesinde çok daha fazla bakterinin yok olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu yöntem, ağızda oluşan kokunun ve sigara izlerinin ortadan kalkmasına da yardımcı olmaktadır.